2019-02-20T09:49:14+03:00
Общество

В ГИБДД Челябинска объяснили поступок инспектора, остановившего поток машин из-за собаки

По мнению начальства, сотрудник поступил абсолютно верно [видео]
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Кадр из видео: инспектор остановил машины ради дворняги.Кадр из видео: инспектор остановил машины ради дворняги.
Изменить размер текста:

Россиян растрогало видео, снятое на дороге в Челябинске. На кадрах инспектор ГИБДД останавливает поток машин, чтобы пропустить дворнягу. Собака покорно дождалась, когда все машины притормозят, и только потом перешла проезжую часть.

Однако народ в соцсетях забеспокоился, что доброму инспектору за этот настоящий человеческий поступок надают по шапке. Мол, как он смел из-за животного останавливать движение? Вдруг это не по регламенту! Но в ГИБДД Челябинска успокоили: никто сотрудника наказывать не будет. Наоборот, его действия оценило начальство. Об этом на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказал замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

— Этот инспектор давно у нас несет службу. Считаю, он совершил нормальный человеческий поступок. Причем, все сделано правильно с точки зрения дорожной обстановки. Если бы эта собака выбежала на проезжую часть, могла возникнуть аварийная ситуация. Кто-то из водителей мог ее сбить. Тут и собака погибнет, и автомобиль поврежден. То есть, наш сотрудник таким образом предотвратил аварийную ситуацию. Думаю, это решение инспектора показывает его хорошее воспитание — что он не просто представитель власти, а обычный человек, как и все мы, — заявил в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Алексей Горшков.

В ГИБДД Челябинска объяснили поступок инспектора, остановившего поток машин из-за собаки

00:00
00:00

Он также вспомнил и другие поступки инспекторов ГИБДД, которые оценило общество. Например, летом очевидцы сфотографировали на улице полицейского, который помогал ребенку чинить велосипед.

— Был у нас случай, когда инспектор помог на дороге девушке поменять пробитое колесо. И у них после этого завязался роман — они уже несколько лет живут вместе, — рассказал Горшков.

КСТАТИ

Каждую среду с 8:00 до 8:45 руководство ГИБДД Челябинска отвечает на вопросы водителей и пешеходов в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студии — замначальника Госавтоинспекции Алексей Горшков.

Телефон прямого эфира: (351) 7000-95,3. WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953.

Эфир онлайн.

95,3 FM — в Челябинске.

89,8 FM — в Миассе.

89,3 FM — в Златоусте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сын Никаса Сафронова даст бесплатный концерт в Магнитогорске в память о погибших при взрыве
Челябинцев приглашают на знаменитый балет «Анюта»
Селянина из Челябинской области будут судить за контрафактный Adidas
Серийному автовору, который угонял иномарки в Челябинске и Тюмени, дали условный срок
У жительницы Челябинской области забрали материнский капитал из-за подозрений в его «обналичке»
Сезон простуд и гриппа в Челябинской области пошел на спад
Взрослый мужчина избивал ребенка посреди улицы в Челябинске
В центре Челябинска из-за плохих погодных условий насмерть сбили пешехода
В Челябинске из салона связи воры вынесли смартфоны на миллион рублей
В Челябинской области дети заказывают суши прямо в школу
«На работу опаздываем, cкорую не дождаться»: в челябинском поселке регулярно перекрывают выезд в город
Челябинский зоопарк объявил сбор кокосовой скорлупы и одеялок
В Зауралье школьники во время обеда обнаружили в супе нечто, похожее на вареного ежика
Строители обнаружили банку с ртутью при демонтаже здания в центре Челябинска
На Южном Урале неизвестный взломал банкомат и похитил 3 млн рублей
Специалисты проверяют уцелевшие после взрыва дома квартиры в Магнитогорске
Из-за забытого на прогулке детсадовца мэр Озерска получил «выговор» от прокуратуры
Из-за козла начался большой пожар в Челябинской области
В Челябинской области в три раза выросло число бешенных животных