Россиян растрогало видео, снятое на дороге в Челябинске. На кадрах инспектор ГИБДД останавливает поток машин, чтобы пропустить дворнягу. Собака покорно дождалась, когда все машины притормозят, и только потом перешла проезжую часть.

Однако народ в соцсетях забеспокоился, что доброму инспектору за этот настоящий человеческий поступок надают по шапке. Мол, как он смел из-за животного останавливать движение? Вдруг это не по регламенту! Но в ГИБДД Челябинска успокоили: никто сотрудника наказывать не будет. Наоборот, его действия оценило начальство. Об этом на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказал замначальника ГИБДД Челябинска Алексей Горшков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/692791" frameborder="0"></iframe> В Челябинске инспектор ГИБДД остановил движение, чтобы пропустить хромую дворнягу.Видео: Андрей Баламбаев

— Этот инспектор давно у нас несет службу. Считаю, он совершил нормальный человеческий поступок. Причем, все сделано правильно с точки зрения дорожной обстановки. Если бы эта собака выбежала на проезжую часть, могла возникнуть аварийная ситуация. Кто-то из водителей мог ее сбить. Тут и собака погибнет, и автомобиль поврежден. То есть, наш сотрудник таким образом предотвратил аварийную ситуацию. Думаю, это решение инспектора показывает его хорошее воспитание — что он не просто представитель власти, а обычный человек, как и все мы, — заявил в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» Алексей Горшков.

В ГИБДД Челябинска объяснили поступок инспектора, остановившего поток машин из-за собаки 00:00 00:00

Он также вспомнил и другие поступки инспекторов ГИБДД, которые оценило общество. Например, летом очевидцы сфотографировали на улице полицейского, который помогал ребенку чинить велосипед.

— Был у нас случай, когда инспектор помог на дороге девушке поменять пробитое колесо. И у них после этого завязался роман — они уже несколько лет живут вместе, — рассказал Горшков.

КСТАТИ

Каждую среду с 8:00 до 8:45 руководство ГИБДД Челябинска отвечает на вопросы водителей и пешеходов в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В студии — замначальника Госавтоинспекции Алексей Горшков.

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