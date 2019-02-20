2019-02-20T15:02:07+03:00
Происшествия

Разъяренный водитель подрался с охранником камеры-треноги в Кургане

Видео потасовки попало в соцсети
Ангелина ГРИГОРЬЕВА
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Кадр из видео: водитель сцепился с охранником дорожной камеры.Кадр из видео: водитель сцепился с охранником дорожной камеры.
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Операторы дорожных камер-треног раздражают многих водителей. А в Кургане издевательство над ними стало уже чуть ли не традицией. То кто-нибудь из автомобилистов пакет на объектив наденет, то закроет обзор камеры своей же машиной.

Часть водителей рассуждают так: эти самые операторы делают на нас бизнес, и никакой в этом заботы о безопасности дорожного движения нет. Другие им возражают: не нарушай, и штрафов с камеры не будет.

А на днях в соцсети попало видео с потасовкой. В одном углу «ринга» — охранник камеры-треноги. В другом — водитель эвакуатора. Ролик, снятый очевидцем, живо обсуждают в курганских пабликах.

Водитель эвакуатора подрался с охранником камеры-треноги в Кургане.Видео: Вячеслав ЖУКОВ.

— Может, охранника камеры эвакуировать решили, а тот защищаться полез, — предполагают одни.

— Эвакуаторщик не вытерпел, хотел отомстить за всех оштрафованных, — пишут другие.

В обсуждения вмешался один из «героев» видео. Тот самый охранник камеры. Он утверждает, что водитель эвакуатора первым полез в конфликт.

— Сказал, что он в меня чуть не врезался. А потом плавно перешел на тему того, что те, кто ставит камеры — сволочи, — написал Сергей.

Как бы то ни было, ничем серьезным потасовка не закончилась. После непродолжительной перепалки оба бойца разошлись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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