Три вопроса о законе о квотировании выбросов

Закон о квотировании выбросов промышленных предприятий в России примут уже весной. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию 21 февраля:

— Позитивный эффект от перехода промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны. И в первую очередь тех двенадцати городов, о которых говорилось в Послании 2018 года. Эти города нужно наконец вывести из зоны настоящего экологического бедствия.

НЕ ПОМЕШАЮТ ЛИ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННИКИ

В числе 12 промышленных городов — Челябинск и Магнитогорск. Глава государства поставил задачу: за шесть лет объемы выбросов в них должны снизиться не менее чем на 20%. Отдельно Владимир Путин остановился на четкой ответственности промышленных и других компаний, чтобы у них не было соблазна уклониться от ответственности.

Закон, подчеркнул президент, должен быть принят вопреки лобби влиятельных промышленников.

— И аргументы их хорошо известны: сложная экономическая ситуация, сохранение рабочих мест. Но так не может продолжаться бесконечно. Мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей, а интересами народа России, сказал Путин.

КТО ОПРЕДЕЛИЛ НОРМЫ

Инициатором разработки закона был губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В декабре 2016 года на заседании Госсовета по экологии. Главам региона возглавлял рабочую группу по подготовке к Госсовету. Именно Дубровский предложил ввести квоты на выбросы для промышленных предприятий.

Вот так звучали инициативы Дубровского на Госсовете:

— Сводный расчет загрязнения, квоты концентрации загрязняющих веществ, мониторинг в жилых зонах как основа управляющих решений. Все это даст возможность максимально предметно ставить задачи перед органами власти и промышленными предприятиями.

Южный Урал готов стать пилотным регионом после принятия закона о квотировании. Об этом глава региона заявил, комментируя Послание президента. Борис Дубровский назвал этот закон долгожданным для Челябинской области.

ПОЧЕМУ ГУБЕРНАТОРУ ЭТО ПОД СИЛУ

Конечно, жители Челябинска поддерживают новый закон и ждут, что дни «режима черного неба» останется в прошлом.

— Важно, чтобы контроль состояния атмосферного воздуха шел не только на территории промышленных предприятий, но и в жилых кварталах. Например, я живу на проспекте Победы, около ЧЭМК. Я ждала этот закон, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» студентка Елена Фролова.

— На дворе XXI век, и промышленникам должно быть уже стыдно использовать демидовские технологии. Черный дым из заводской трубы сегодня признак неуважительного отношения к людям, — уверена пенсионерка Любовь Попова.

— Губернатор Дубровский — в прошлом промышленник, он владеет полной информацией об организации производства. Потому в разработке закона участвовал как эксперт, — говорит сотрудник одного из челябинских охранных агентств Сергей Гончаренко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Борис Дубровский:

— Мы лоббировали принятие закона с 2016 года, разработали его проект, отдельные разделы которого должны быть учтены в финальной версии. Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия ведения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу. Первые ощутимые результаты, которые почувствуют жители региона, должны появиться уже в следующем году, когда в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС.