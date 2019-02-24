«Я вас опозорю на всю школу»: Челябинских учеников отчитали за кражу булочек из столовой

В топ новостей в канун новой рабочей недели попала запись с телефона одного из учащихся челябинской школы, которую он выложил в социальных сетях: педагог распекает учеников. Судя по заголовкам на некоторых сайтах, запись скандальная. Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» нашли эту запись. И ничего криминального в ней не услышали. Впрочем, вы сами можете сделать выводы...

— Уважаемые выпускники 11 классов, я прошу внимания, — звучит на аудиозаписи строгий женский голос. — Я попрошу убрать все телефоны и меня послушать.

Директор школы в Челябинске распекает учеников 00:00 00:00

Говорит административный руководитель. Судя по всему, это — директор, например.

Но кто-то из детей записи не диктофон не выключил. И потом аудио попало в Сеть. Сначала старшеклассникам высказывают за прогулы и требует принести медицинские справки. Иначе двойки за пропущенный урок не миновать. А в 11 классе «пара», сами понимаете, — очень и очень плохо. После речь идет о предметах. Оценки за которые будут выставлены в аттестате.

Школяров совершенно справедливо распекают за неряшливый внешний вид, маты, громкие разговоры в коридоре по мобильнику во время уроков.

А потом — самое интересное. Оказывается, выпускники воруют булочки и порции в школьной столовой.

— Мне крайне омерзительно, простите за грубое слово, ловить одиннадцатиклассника за руку, ворующего булочку или порцию со стола. Это называется «нищета подкралась незаметно». У меня же на камере — шоу, я в конце дня отсматриваю это шоу — не надо ходить ни в театры, ни в цирк, ни в кино. Вижу, как заталкивают хлеб в карманы. Этот бедный стаканчик с пакетиком чая завариваем восемь раз, благо кипяток бесплатный. Если честно, хочется плакать. Еще раз я на камеру увижу такую ситуацию, я приглашу ваших родителей, я вас опозорю на всю школу.

В Сети развернулся настоящий спор, прав ли был административный работник школы, позоря подростков за украденную булку или порцию

Елена: «Может, у них денег поесть нет? Кто умрет из-за съеденной булочки?»

Кирилл: «На новые мобильники деньги есть. На кроссовки — есть. «Пятнашка» — не самая отстойная школа в Челябинске».

Ольга: «Подростков нужно держать в ежовых рукавицах. Иначе на голову сядут и ворованным хлебом швырять начнут».

НАШ ОПРОС

А вы как думаете, права администрация школы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинской области директора школы уволили из-за отказа выбивать долги по ЖКХ с родителей (подробности)

В Челябинске уволили учителя, обвиненного в доведении школьницы до суицида

Громкая история с участием 82-летнего преподавателя математики получила продолжение (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.