2019-02-25T13:07:05+03:00
Общество

Быть ли кремниевому заводу в Златоусте: пресс-конференция в «Комсомольской правде»

Приглашаются неравнодушные граждане и активисты
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Третью неделю в Златоусте длится конфликт между обществом и властью. Правительство Челябинской области, администрация Златоустовского городского округа планируют реализовать инвестиционный проект по строительству кремниевого завода в городе Златоусте.

Жители Златоуста, предприниматели и промышленники выступили против экологически опасного производства. В городе создано движение «Златоуст без ЯДА».

Активист движения Фархад Устаков 25 февраля предал обращение и 15 тысяч подписей в аппарат Президента Российской Федерации.

Чем грозит городу Южного Урала строительство производства? Почему протестуют граждане? И что по этому поводу думают представители бизнеса?

Об этом расскажут члены рабочей группы:

Георгий Павлович Чернецов — председатель общественного экологического совета Златоустовского городского округа;

Валерий Борисович Ульданов — предприниматель, владелец объектов недвижимости в районе Машиностроительного завода;

Илья Александрович Михайлов — юрист, житель района Машиностроительного завода;

Андрей Николаевич Мазанов — предприниматель в производственной сфере;

Андрей Владимирович Казаков — предприниматель;

Ольга Ивановна Мухометьярова — депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Пресс-конференция состоится во вторник, 26 февраля, в 13.00 по адресу: г.Челябинск, ул. Красная, 4, офис. 608. Дополнительная информация по тел.: 8-922-632-78-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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