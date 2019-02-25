2019-02-25T18:35:37+03:00
Общество

«В самой войне не участвовал»: в Челябинской области пенсионный фонд отказался выплатить ветерану 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Свой отказ сотрудники объяснили тем, что дед воевал после 1945 года
Валентина ВАГАНОВА
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Ветеран участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине в 1951 году.Ветеран участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине в 1951 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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87-летнему ветерану из Миасса и в мирное время приходится «воевать» — с бюрократией. В прошлом году дедушка, как и все ветераны, должен был получить 10 тысяч рублей к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Деньги к празднику фронтовикам поручил выплатить президент.

Но положенную выплату дед так и не увидел. Потому что пенсионный фонд не считает его ветераном.

Дедушка участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине. Это было в 1951 году. Право на льготу он, конечно, имеет, потому что также бил фашистов, также бросался под пули и рисковал жизнью.

Но сотрудники ПФР гнут свое — сражался с нацистами после 1945 года, значит, считать участником Великой Отечественной войны нельзя.

За ветерана вступилась городская прокуратура.

— В указе президента о выплате к 73-летней годовщине речь идет обо всех гражданах, имеющих статус участников ВОВ, вне зависимости от периода, когда они воевали, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Отстаивать интересы пенсионера прокуратура намерена в суде. Прокуроры требуют признать действия пенсионного фонда незаконными и будут требовать, чтобы ветеран получил положенную ему выплату. Рассмотрение иска взяла на контроль областная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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