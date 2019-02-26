Кому достанется интернат в Челябинской области, где прогремел секс-скандал

Больше года прошло с тех пор, как про детдом для подростков с отклонениями в Челябинской области заговорила страна. Скандал подняли три приемные семьи, которые взяли под опеку здесь детей. Они утверждали, что их воспитанников неоднократно совращали воспитатели и посетитель «дядя Сережа».

С 31 августа «интернат ужасов» закрыт официально из-за перебоев с водой. Но сотрудники и местные коммунальщики уверяют, что никаких проблем не было. Корреспондент газеты «Комсомольская правда — Челябинск» отправился в поселок, где расположен детдом.

ПОЧЕМУ НАС НЕ ЗАЩИТИЛИ?

Полчаса по отличной трассе, и дымный Челябинск позади. Здесь нет черных ледяных отвалов на обочинах и вечного гула машин. Звенящая тишина, которую изредка прерывает собачий лай. Рядом заледеневшее озеро Сугояк.

Неподалеку от детдома — озеро Сугояк. Берег испещрен базами отдыха.Фото: Андрей АБРАМОВ

Черные ворота у главного входа удерживают заиндевелая цепь и замок. Как и год назад — смысла в них никакого. Местную ограду можно перемахнуть в два счета. У ворот скопился снежный вал — видно, что на территорию никто не заезжает.

Если вглядываться в здание, то видны трещины. Еще год назад оно было выкрашено свежей краской, но сейчас это уже незаметно.

— Куда идете? Закрыт интернат! Не велено никого пускать, — отрезает охранник, который шел мимо забора, чтобы подкинуть сторожевым псам маслов.

Один охранник и собака на привязи — вот и вся охрана.Фото: Андрей АБРАМОВ

Идем по поселку. В окружении стаи кучерявых дворняжек идет женщина:

— Детишек нет, грустно. Вот собачек завела. Выбегут на поле, пустят нос по ветру — нет никого. А раньше с ребятишками носились. А у охранников злой алабай. Охранники новые — из казаков.

Рассказывает, что как и все в этом селении, она работала в детдоме. Сейчас половина квартир — здесь есть двухэтажные дома на два-три подъезда — пустуют.

— В интернате остались голые стены, окна да батареи. Был спортивный зал новый. Оборудование перевезли в обычную школу. Полные грузовики кроватей, оборудования с кухни вывезли. У нас же все новое было, хорошее. Куда увезли — не знаю, — говорит собеседница.

Половина квартир в этих старых домах ныне пустуют. Раньше их снимали сотрудники интерната.Фото: Андрей АБРАМОВ

Прошу рассказать о том, что происходило в интернате после скандала.

— Такие проверки посыпались — натурально облавы! В каждый детский шифоньер заглядывали. Видят, что носочки чуть застиранные — сразу выкидывали. Все новое должно быть у детей. Почему нас не защищали наши чиновники с Красноармейки (районная администрация - прим. ред.). Хотя сами нас столько раз проверяли еще до всей этой истории. С самого начала было ясно, что землю хотят забрать. Говорят, в здании хотели сделать пансионат МЧС, либо военный госпиталь.

Здание начало вещать.Фото: Андрей АБРАМОВ

РАЗМЕРЗЛОСЬ ОТОПЛЕНИЕ

Министерство социальных отношений Челябинской области и местный «собес» перестали отвечать за здание с 1 сентября прошлого года. Его передали в комитет по земельным отношениям администрации Красноармейского района.

— Здание стоит закрытым. Планов никаких на него нет. Куда скажут передать — туда и отдадим, — рассказал председатель КУИиЗО (комитет по управлению имуществом) Олег Панов.

А еще в редакцию позвонил читатель, который представился Львом, но больше не захотел называть никаких данных.

— Мне там экскурсию проводили, скажем так. Батареи лопнувшие стоят. Вся система отопления размерзлась, как ее теперь восстанавливать? Сейчас такие здания стоят от 50 до 70 млн рублей. Но если придут в негодность, можно продать в десять раз дешевле. Вдруг аукцион готовится под кого-то? Придет фирма оценки, напишет заключение, что здание удручающее, продаем за недорого. Понимаете, там же земля дороже самого этого корпуса в разы! В 50 метрах — озеро Сугояк, леса реликтовые...

За хлипкий забор еще работающий интернат отругала прокуратура.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЧТО СТАЛО С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ СПУСТЯ ГОД

А те приемные семьи, что затеяли скандал, уехали из Челябинска в теплые края. Говорят, что пошли на это, дабы забыть кошмар, потому что здесь их донимали многочисленными проверками.

Обвиненные в домогательствах сотрудники интерната остались чисты. После череды очных ставок, допросов, обысков и двух экспертиз на полиграфе им не смогли ничего предъявить. Возмущенные упоминанием своих имен в прессе, они написали заявление в местную полицию с требованием привлечь опекунов и СМИ за клевету. Однако расследование уголовного дела сильно затянулось. И дойдет ли до суда?

Остальные сотрудники интерната вышли на пенсию, нашли другую работу или находятся в ее поисках.

— К моменту закрытия в интернате были трудоустроены 94 человека. Многие нашли работу в Челябинске. До города 30 минут на автобусе. На 1 января 2019 года из бывших сотрудников интерната безработными числятся 60 человек. Это 10% от всех безработных в районе, — рассказала замдиректора Центра занятости населения Красноармейского района Галина Старикова.

А ГДЕ ДЯДЯ СЕРЕЖА?

Установить судьбу «дяди Сережи» оказалось сложнее всего. Он приходил в интернат на так называемом гостевом режиме. Мог брать детей на прогулку с их согласия.

Был слух, что как особенного обвиняемого его спрятали в следственном изоляторе ФСБ. Сотрудники интерната сообщали нам, что его вот-вот выпустят, поскольку следствию не удается собрать достаточно доказательств. Так это или нет тоже неясно. Следственный комитет не дал ни одного комментария по поводу расследования этого дела.

Было и еще уголовное дело — о халатности. Его фигурантами должны были стать чиновники соцзащиты, которые якобы проглядели педофила в стенах детдома. Но оно также осталось без фигурантов.

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