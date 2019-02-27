2019-02-27T09:49:21+03:00
Происшествия

Сотрудник почтового отделения в Челябинской области, откуда украли 22 млн рублей, покончил с собой

Знакомые погибшего винят в этом чрезмерное давление силовиков
Андрей АБРАМОВ
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Сотрудник почты покончил с собой в Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Сотрудник почты покончил с собой в Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Громкое ограбление случилось в городке Усть-Катав, что в Челябинской области. Под покровом ночи из местного отделения почты вынесли 22 млн рублей. Это преступление даже породило волну фейков: якобы была похищена еще и крупная сумма в евро, а подозреваемыми якобы стала чета пенсионеров, сбежавших в Таиланд. При расследовании уголовного дела, на допросы вызывали всех сотрудников почтового отделения. После визита в полицию один из них покончил с собой.

Некоторые СМИ сообщили: причиной трагедии стал «усиленный допрос» силовиков. Эту информации предал огласке коллега погибшего. Его имя не называется.

— Погибший не был ни подозреваемым, ни обвиняемым. Его, как и всех сотрудников, вызывали на допросы. Информация о том, что он якобы покончил с собой из-за давления, не подтверждается. Сейчас полиция продолжает расследовать уголовное дело о краже 22 млн рублей. Подробности раскрывать не можем в интересах следствия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На почте дали короткий комментарий.

— Служба безопасности филиала оказывает содействие правоохранительным органам в выяснении всех обстоятельств случившего, — рассказала «КПЧелябинск» пресс-секретарь челябинского филиал почты России Светлана Замятина.

А причины суицида сейчас выясняет Следственный комитет.

— Сотрудник почтового отделения покончил с собой в понедельник, 26 февраля. Накануне в воскресенье его никто не мог допрашивать. Ведем проверку, — рассказал руководитель следственного отдела по Усть-Катаву Павел Дорофеев.

Не исключено, что причиной суицида стали семейные проблемы. О личности умершего силовики пока умалчивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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