Ветерану, которому не выплатили 10 тысяч рублей ко Дню Победы, пенсионный фонд отказал во второй раз

Борис Григорьевич Вишникин о службе в армии старается не вспоминать, чтобы не бередить душу. Он участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Западной Украине в 1951 году. Рад бы весь этот ад стереть из памяти, да, оказалось, невозможно. Навсегда с ним взрывы, пули, умирающие на руках товарищи. За храбрость и мужество Борис Григорьевич награжден Орденом Отечественной войны II степени.

ОТКАЗАЛИ ВТОРОЙ РАЗ

После войны и до пенсии ветеран работал конструктором на заводе «МиассЭлектроАппарат», получил звание «Ветеран труда». С женой вместе всю жизнь, отметили золотую свадьбу. Вырастили двоих детей, дождались правнуков.

Из-за неразберихи с документами ветераном Великой Отечественной Войны Бориса Григорьевича признали только через десять лет, после того, как он пошел на пенсию. Затем стал получать все положенные ему по закону льготы. А вот выплату к годовщине Дня Победы — нет.

По указу президента, Борис Григорьевич должен был в прошлом году получить 10 тысяч рублей к празднику. Но этих денег дед не увидел. Сотрудники ПФР объяснили отказ тем, что дед воевал после 1945-го.

Парадокс в том, что такое же разбирательство с пенсионным фондом семь лет назад. В честь 67-летия Победы ветеранам вручили единовременную выплату в 5 тысяч рублей. Борис Григорьевич тогда тоже остался без денег. Получил их только после обращения в прокуратуру.

— В пенсионном фонде отцу тогда сказали, что он не попадает в категорию участников войны, даже по возрасту не подходит. Он показал документы, но сотрудников они не убедили. Отец тогда расстроился чуть не до слез, успокаивали его всей семьей. Его до глубины души задело вот такое отношение.

В прошлом году ветеран после отказа в выплате, махнул рукой, мол, ничего не надо, снова бегать И разбираться — унизительно. Но за деда вступились дети, они-то и обратились в прокуратуру.

— В конце концов, это деньги федерального бюджета, а не ПФР. Сколько в стране таких людей, которых вот так вот лишают выплат? И что их всех отшили?! Они по закону участники Великой Отечественной войны и не пенсионному фонду придумывать, кому платить, а кому нет, — возмущены родные ветерана.

ДЕД ЯВЛЯЕТСЯ ВЕТЕРАНОМ ПО ЗАКОНУ

— По указу президента деньги положены инвалидам и участниками Великой Отечественной войны. В названии указа сказано, что единовременная выплата связана с Победой в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. То есть, она положена лишь тем, кто имел непосредственное отношение к событиям, происходившим в указанные годы. По указу, к категории участников и инвалидов Великой Отечественной войны не относятся граждане, принимавшие участие в боевых действиях, которые происходили после 1945 года, — рассказали в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

В указе президента говорится, что 10 тысяч положены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. А участниками следует считать тех, кто указан в статье второй закона «О ветеранах».

— В этой статье подробно расписано, кто является ветераном. Так вот, в пункте первом, подпункте «е» говорится, к ветеранам ВОВ относятся военнослужащие, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на Украине с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года, — объяснил помощник прокурора Миасса Дмитрий Заболотный.

Проще говоря, герой нашей публикации является ветераном по закону. По словам Дмитрия, подпункт «е» появился в статье несколько лет назад.

— В советский период времени ветеранами ВОВ действительно считались лишь те, кто воевал с 1941 по 1945 годы. А потом приняли решение увеличить их круг, включив в перечень ветеранов тех, кто боролся с врагами после войны. У Бориса Вишникина. У него есть соответствующее удостоверение, справка из военкомата. Он принимал участие в боевых действиях, был командиром строевого взвода, — говорит прокурор.

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