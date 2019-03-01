Выбираем красавицу в погонах: фотоконкурс среди сотрудниц правоохранительных структур

Красавица, умница, скромница, да еще и в погонах — этой весной «Комсомольская правда» объявляет старт необычного конкурса красоты. Участвуют в нем очаровательные представительницы правоохранительных органов Челябинской области: ГУ МВД, ГУ МЧС, ГУФСИН, ГИБДД, Росгвардии, прокуратуры и Следственного комитета, а также управления службы судебных приставов.

Присылать заявки и голосовать за участниц можно с 1 марта по 12 апреля 2019 года.

Читатели сайта chel.kp.ru будут голосовать за понравившихся девушек. После 15 апреля 2019 года мы подведем итоги и представим победительниц, а также расскажем о них подробнее.

Красавицы, занявшие наибольшее количество лайков, получат призы и подарки от партнеров конкурса.

Положение.

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