Стоматологическая клиника «Альфа-Дент»: лечение и имплантация в радость

Стоматологическая клиника «Альфа-Дент» расположена в центре Челябинска и предлагает широкий спектр стоматологических услуг, начиная от комплекса профессиональной гигиены, и закачивая, становящейся в последнее время все более широко распространенной и доступной, дентальной имплантацией.

Клиника по праву гордится своими специалистами, благодаря их опыту имеется возможность обеспечить комплексный подход к лечению самых разнообразных стоматологических патологий.

Технологическое оснащение, отвечающее мировым стандартам качества, гарантирует точность диагностики и качество лечения.

В своей работе «Альфа-Дент» руководствуется следующими критериями:

• Стоматологические услуги, включая самые современные, должны быть более доступными широкому контингенту, чтобы обеспечить их приоритетное применение в случаях клинической необходимости, исходя из этого клиника придерживается бюджетной ценовой политики

• Психологический комфорт пациента не менее важен, чем техническая сторона лечебного процесса. Эффективное обезболивание и индивидуальный подход к каждому клиенту клиники — необходимые составляющие продуктивного взаимодействия врача и пациента.

• Должное внимание уделяется профилактике стоматологических заболевании. В рамках современной медицинской концепции профилактику рассматривают как важнейшую социально-экономическую задачу, позволяющую сохранить здоровье и избежать затрат на дорогостоящее лечение

• Право выбора. Пациенту всегда предлагается несколько планов лечения с предоставлением полной информации о всех плюсах и минусах каждого варианта

• Инфекционная безопасность. В клинике используются надежные методы стерилизации и дезинфекции, там, где это возможно — используются только одноразовые инструменты и материалы в индивидуальной упаковке.

Для того чтобы записаться на прием в стоматологическую клинику «Альфа-Дент», необходимо всего лишь позвонить администратору и выбрать удобное для вас время.

Для своих пациентов клиника регулярно проводит акции и предлагает разные варианты оплаты лечения, в том числе кредит и рассрочку.

Чтобы отдать свой голос за стоматологическую клинику «Альфа-Дент», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

Стоматологическая клиника «Альфа-Дент»

г. Челябинск, пр. Ленина, 53;

Тел.: (351) 263-77-01, 8-951-113-99-06 (Viber, WhatsApp);

График работы: 9.00 — 20.00 (пн.-пт.), 9.00 — 16.00 (сб);

alfa-dent.su

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