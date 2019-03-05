Стоматологическая клиника «Альфа-Дент»: лечение и имплантация в радость
Стоматологическая клиника «Альфа-Дент» расположена в центре Челябинска и предлагает широкий спектр стоматологических услуг, начиная от комплекса профессиональной гигиены, и закачивая, становящейся в последнее время все более широко распространенной и доступной, дентальной имплантацией.
Клиника по праву гордится своими специалистами, благодаря их опыту имеется возможность обеспечить комплексный подход к лечению самых разнообразных стоматологических патологий.
Технологическое оснащение, отвечающее мировым стандартам качества, гарантирует точность диагностики и качество лечения.
В своей работе «Альфа-Дент» руководствуется следующими критериями:
• Стоматологические услуги, включая самые современные, должны быть более доступными широкому контингенту, чтобы обеспечить их приоритетное применение в случаях клинической необходимости, исходя из этого клиника придерживается бюджетной ценовой политики
• Психологический комфорт пациента не менее важен, чем техническая сторона лечебного процесса. Эффективное обезболивание и индивидуальный подход к каждому клиенту клиники — необходимые составляющие продуктивного взаимодействия врача и пациента.
• Должное внимание уделяется профилактике стоматологических заболевании. В рамках современной медицинской концепции профилактику рассматривают как важнейшую социально-экономическую задачу, позволяющую сохранить здоровье и избежать затрат на дорогостоящее лечение
• Право выбора. Пациенту всегда предлагается несколько планов лечения с предоставлением полной информации о всех плюсах и минусах каждого варианта
• Инфекционная безопасность. В клинике используются надежные методы стерилизации и дезинфекции, там, где это возможно — используются только одноразовые инструменты и материалы в индивидуальной упаковке.
Для того чтобы записаться на прием в стоматологическую клинику «Альфа-Дент», необходимо всего лишь позвонить администратору и выбрать удобное для вас время.
Для своих пациентов клиника регулярно проводит акции и предлагает разные варианты оплаты лечения, в том числе кредит и рассрочку.
Чтобы отдать свой голос за стоматологическую клинику «Альфа-Дент», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.
Стоматологическая клиника «Альфа-Дент»
г. Челябинск, пр. Ленина, 53;
Тел.: (351) 263-77-01, 8-951-113-99-06 (Viber, WhatsApp);
График работы: 9.00 — 20.00 (пн.-пт.), 9.00 — 16.00 (сб);
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ИСТОЧНИК KP.RU