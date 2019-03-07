Дома в Челябинске отключают от газа за отказ пустить в квартиру газовщиков

Жильцы высотки по ул. Кирова, 21а, четыре дня сидели без газа. Питались сухим пайком, а кому-то и вовсе пришлось покупать кипятильник, чтобы заварить чай. Виной всему упрямые соседи, не захотевшие пустить в квартиру газовщиков.

НЕ ДАЛИ ВРЕМЕНИ ОТПРОСИТЬСЯ

В понедельник, 4 марта, компания «Веста Газ плюс» начала плановую опрессовку жилого здания. Газ отключили по всему дому. А потом газовщики пошли по квартирам: проверять вентили, вентиляцию, нет ли утечек. Но квартиры открыли далеко не все.

— Объявление о визите газовщиков на подъезды повесили только в пятницу или в субботу. С работы в такое время уже не отпросишься, — возмущается жительница дома Екатерина. — Естественно, в понедельник я пошла на службу, а вечером нашла в прорези для ключа маленькую записку, в которой жэк еще раз попросил меня дождаться газовщиков.

Во вторник женщина осталась дома, ее квартиру проверили. Но еще около десяти семей дверь не открыли. И газ в тот день не включили.

В среду история повторилась. Список закрытых квартир сократился, но не на много. Еще один вечер жильцам пришлось налегать на бутерброды и бутилированную воду. И хотя активисты усердно жаловались в свой жэк, МЧС, прокуратуру и в администрацию города, газ на ул. Кирова, 21а не включили.

РАНЬШЕ ПУГАЛИ, А ТЕПЕРЬ НЕ ВКЛЮЧАЮТ

Голубой огонек загорелся на плитах только в четверг, к обеду, когда не охваченными проверкой остались лишь две квартиры. Однако люди до сих пор возмущены.

— Раньше тоже пугали, что газ не пустят, пока газовщики не обследуют все квартиры. Но это правило не соблюдалось. Уже к вечеру топливо подавали в квартиры, — говорят жильцы. — А тут с чего-то пошли на принцип…

К сожалению или к счастью, принципиальными наши газовщики теперь будут всегда. В феврале жилой дом по Доватора, 22, в котором 40 квартир, просидел без топлива в плитах почти целый месяц. Там жильцы тоже не торопились пускать в квартиры специалистов по газу. А когда узнали, как много в доме нашли нарушений, сами благодарили за бдительность газовщиков.

НЕСКОЛЬКО УТЕЧЕК НА ОДИН ДОМ

— Нарушений уйма! Причем, как правило, нас не пускают в такие квартиры, где есть недочеты. У одного расшатался газовый кран, у другого — износилась плита, у третьего не работает вентиляция. Кто-то пустил в квартиру «левых» газовщиков и считает, что у него все в порядке, а плиту подключили с ошибками, газ утекает. Жильцы этого не заметят, а у нас глаз наметанный, есть приборы, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» мастер компании «Веста Газ плюс» Андрей Стригунов.

Во время опрессовки в доме на ул. Кирова, 21а, приборы показали, что в системе упало давление. А это верный признак нескольких утечек газа. Включать газ, по инструкции, до устранения всех неполадок нельзя. А неполадки могут быть в любой квартире.

— После трагедии в Магнитогорске плановые проверки теперь проводят более жестко. Мы стараемся обойти 100% квартир. В первую очередь, проверяем общедомовое имущество: вентиляцию, газовые краны. И визуальное — шланги и плиты. Тем, кто не заключил договор на обслуживание плиты, делаем предписание в книжке. И запрещаем пускать в квартиру сторонние организации, — говорит Андрей Стригунов.

Если люди и дальше будут отлынивать от проверок, число домов, отключенных от газа, лишь увеличится, замечают газовщики.

КОМУ В КВАРТИРУ МОЖНО

Напомним, сейчас в Челябинске только три организации имеют право обслуживать жилые дома по договорам:

— «ЧелябинскГорГаз», тел. 741-47-02;

— «ГазЭнергоСервис», тел. 724-33-06 (02);

— «Веста Газ плюс», тел. 796-28-97.

И одна организация на территории Челябинской области — это компания «Газпром газораспределение Челябинск».

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