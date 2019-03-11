Полицейский, публично обматеривший гражданского в Челябинске, был трезв
Скандал в полиции Челябинска: несколько сотрудников повздорили с гражданскими. Конфликт попал на видео и напоминает уличные разборки нетрезвых людей. Мат в ролике слышится каждые две секунды. Причем, главным образом из уст человека в форме. Хотя неизвестно, из-за чего начался конфликт и кто был его зачинщиком.
Опубликовавший видео в соцсетях челябинский общественник Александр Долгушин написал:
— Двое пьяных сотрудников ППС, одетые в форменную одежду ввязались в словесную перепалку с прохожим, публично выражались нецензурной бранью, нарушая общественный порядок, а также с немотивированным применением физической силы по отношению к гражданскому лицу.
Разборки полицейских с гражданскими в Челябинске.
В полиции информацию проверили оперативно. Оказалось, что на ролике действующие сотрудники из Челябинска. Видео снято в ночь с 8 на 9 марта.
— Инцидент случился после окончания рабочего дня сотрудников. Установлено, что они не были пьяны, — сообщили корреспонденту «КП» — Челябинск» в пресс-службе УМВД РФ по Челябинску.
О том, какое наказание ждет и вообще ждет ли оно сотрудников, полицейское начальство пока умолчало.
— Проверка продолжается, — добавили в УМВД.
Подобные истории обычно заканчиваются увольнениями из органов. Неподобающее поведение младших сотрудников часто влечет тяжелые последствия для высокого руководства — вплоть до увольнения. Поскольку в силовых структурах действует принцип солидарной ответственности начальства и подчиненных. Сотрудник набедокурил, значит, недоглядел руководитель.
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ИСТОЧНИК KP.RU