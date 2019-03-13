Школьники Южного Урала могут попасть на прием к губернатору

«Пять» и «четыре» за четверть — это гордость для школьника, радость для родителей и повод для похвалы от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского!

До весенних каникул остается совсем немного времени, но у школьников Южного Урала еще есть все шансы исправить оценку в четверти по любому предмету. А чтобы принять участие в конкурсе «Губернаторский дневник» нужно распечатать бланк и заполнить его.

В мае, по окончании учебного года, бланки нужно подписать у классного руководителя и директора школы и отправить в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 607. На конверте пометьте «Губернаторский дневник». Если вам проще отправить все электронной почтой, тогда высылайте на адрес: gubdnevnik74@mail.ru.

Заявки принимаются до 25 мая включительно. Победителей выберут в четырех группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы.

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