2019-03-13T14:40:47+03:00
Общество

Школьники Южного Урала могут попасть на прием к губернатору

Но лишь те, которые станут победителями проекта «Губернаторский дневник- 2019»
Поделиться:
До весенних каникул остается совсем немного времени, но у школьников еще есть все шансы исправить оценку в четверти по любому предмету. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.До весенних каникул остается совсем немного времени, но у школьников еще есть все шансы исправить оценку в четверти по любому предмету. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
Изменить размер текста:

«Пять» и «четыре» за четверть — это гордость для школьника, радость для родителей и повод для похвалы от губернатора Челябинской области Бориса Дубровского!

До весенних каникул остается совсем немного времени, но у школьников Южного Урала еще есть все шансы исправить оценку в четверти по любому предмету. А чтобы принять участие в конкурсе «Губернаторский дневник» нужно распечатать бланк и заполнить его.

В мае, по окончании учебного года, бланки нужно подписать у классного руководителя и директора школы и отправить в редакцию «Комсомольской правды» по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, офис 607. На конверте пометьте «Губернаторский дневник». Если вам проще отправить все электронной почтой, тогда высылайте на адрес: gubdnevnik74@mail.ru.

Заявки принимаются до 25 мая включительно. Победителей выберут в четырех группах: 2-4 классы, 5-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исправь оценку в четверти — попади на прием к губернатору

«Комсомольская правда» проводит на Южном Урале акцию для школьников «Губернаторский дневник». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
Новости 24
Заведовать транспортом в Челябинске могут начать областные власти
ВТБ открыл эскроу-счета на 1 миллиард рублей
Снегопад с дождем и сильный гололед ждут в Челябинской области 14 марта
В Парковом перекроют улицу на несколько дней
Серийный похититель автозеркал задержан в Челябинске
Долг по алиментам отправил жителя Челябинской области в колонию
В Челябинске разыскивают лучшего вокалиста
Полицейские остановили мать, которая с сильного похмелья везла ребенка в авто
После гибели женщины из-за упавшей на нее глыбы льда завели уголовное дело в Челябинской области
В Челябинской области ВИЧ-инфицированные родители не дают врачам обследовать свою двухлетнюю дочь
Челябинские бизнесмены готовятся подписать контракты с финнами
Оборудование цифрового ТВ челябинцам настроят волонтеры
Губернатор Дубровский распорядился очистить кровли от льда
Бензин в Челябинске не дорожал с января