Деньги под залог ПТС в Челябинске: быстро и доступно

Что делать, если срочно понадобились деньги? Например, на крупную покупку или расширение бизнеса. Или на отпуск, особенно по горящей путевке. На выручку приходят кредиты. Однако получить деньги в банке не всегда быстро и просто. Сегодня жители Челябинска могут оперативно решить финансовые вопросы, взяв кредит под залог паспорта транспортного средства. Как получить деньги под залог ПТС? Какие документы необходимо предоставить? И на что следует обратить внимание, выбирая автоломбард? На эти вопросы ведущей программы «Блондинка за рулем» Светлане Уфимцевой на радио «Комсомольская правда» ответил заместитель директора сети автоломбардов «Альфа-Ломбард» Марат Файтельсон.

— Расскажите о плюсах займа денежных средств под залог ПТС.

— Во-первых, это скорость обработки заявки и выдача денежных средств. В автоломбарде это происходит намного быстрее, чем в банке. Для того, чтобы взять крупный потребительский кредит в банке, по нашим оценкам, потребуется около недели, а также различные обеспечения (поручительство, справки, большая официальная заработная плата).

У нас срок получения любой суммы составляет 30 минут.

Во-вторых, неоспоримым плюсом является доступность получения этой услуги. Достаточно всего двух документов — паспорта гражданина РФ и паспорта транспортного средства (ПТС), и при этом автомобиль остается в пользовании у клиента.

Мы не требуем от заемщиков ни поручительств, ни справок о доходах.

— Опишите типовой портрет вашего клиента. Кто он?

— Нашими потенциальными клиентами могут быть все автовладельцы, которым срочно понадобились деньги. Это могут быть как наемные сотрудники, так и представители бизнеса.

Половина наших клиентов — это предприниматели. И вот для них уже очень важна скорость принятия решения финансовой организацией. А получить кредит в банке им порой бывает непросто.

Приведу пример нашего клиента. Предприниматель занимается продажей цветов. И в преддверии праздниковему понадобились деньги для закупки большой партии товара. В итоге заемные деньги он «отобъет» за праздники, а переплатитпримерно один процент от суммы займа. И таких примеров можно привести сотни.

Еще раз повторю: нашим клиентом может быть кто угодно.

— Имеются ли какие-то требования к заемщику? Например, возраст или срок владения транспортным средством?

— В нашей компании требования к заемщикам и собственникам автомобиля очень лояльные.

Допустимый возраст заемщика — от 18 до 70 лет, он должен иметь гражданство Российской Федерации.

Срок нахождения автомобиля в собственности нам не важен. Также для нас не имеет значения ни официальное трудоустройство заемщика, ни его кредитная история.

— А на какую максимальную сумму можно рассчитывать?

— У нас есть две программы кредитования.

Первая — это деньги под залог ПТС, в этом случае автомобиль остается в пользовании у клиента. По данной программе можно получить до 40% от рыночной стоимость автомобиля.

Вторая программа кредитования подразумевает нахождение автомобиля заемщика на нашей охраняемой стоянке. В этом случае можно получить до 70% от рыночной стоимость автомобиля, при этом сумма займа будет не ограничена.

Минимального порога займа у нас тоже нет: мы будем рады помочь и тем, кто нуждается в суммах в 15 — 20 тысяч рублей.

— При оформлении займа в вашей компании, не столкнется ли клиент со скрытыми комиссиями и платежами?

— Ключевая особенность компании «Альфа-Ломбард» — это отсутствие скрытых комиссий, платы за оценку автомобиля, также мы не требуем страхования жизни заемщика и его транспортного средства. Мы не занимаемся навязыванием всякого рода дополнительных услуг.

— Если у меня нет автомобиля, но есть крутой мотоцикл, могу ли я с помощью него взять кредит в вашей компании?

— Да, у нас имеется широкий спектр программ кредитования, включающий в себя мотоломбард, займы под залог спецтехники и грузовых автомобилей. Также мы принимаем в залог любые плавсредства: катера, яхты, гидроциклы. Особенно это актуально в сезоны, когда данной техникой не пользуются.

— На какие моменты нужно обращать внимание потенциальному заемщику, чтобы не попасть к мошенникам?

— Во-первых, выдавать потребительские займы может только организация, зарегистрированная как ломбард, микрокредитная компания или кредитно-потребительский кооператив, ну и банки, разумеется.

Все эти компании обязаны работать в рамках федерального закона «О потребительском кредите (займе)» №353-ФЗ и все они находятся под надзором Центрального банка.

Никакие другие физические лица, индивидуальные предприниматели или организации других форм собственности не имеют права выдавать потребительские кредиты.

Убедиться, что компания зарегистрирвана официально, можно на сайте egrul.nalog.ru.

Во-вторых, заемщику нужно обратить внимание, фигурируют ли в названии организации, где он собирается брать кредит, слова «ломбард», «МКК», «МФК» или «КПК».

В-третьих, можно проверить компанию на предмет включения в государственный реестр на официальном сайте Центрального банка России.

И самое главное: будьте внимательны при оформлении документов. Никаких договоров купли-продажи, договоров лизинга не должно быть — это уловки недобросовестных кредиторов. Вместо этого должны быть договоры займа и залога.

— Расскажите о других видах услуг в вашей компании.

— Помимо перечисленных мной видов кредитования, у нас есть услуга автоломбарда с выездом. Наш менеджер может выехать к вам домой или в офис для осмотра авто, подписания договора и выдачи денежных средств. Услуга выезда бесплатна.

А благодаря услуге перезалога их другого автоломбарда наши клиенты могут переоформить кредит на более выгодных условиях.

Кроме того, у нас имеется услуга срочного выкупа автомобиля, где клиент может быть уверен в юридической чистоте сделки.

Заказать любую услугу вы можете на нашем сайте, по телефону или путем любого удобного мессенджера.

СПРАВКА

Компания «Альфа-Ломбард» начала свою деятельность в 2015 году и с тех пор активно развивается. В настоящее время насчитывается шест филиалов компании в четырех городах России.

Миссия компании «Альфа-Ломбард» — выстроить с каждым клиентом партнерские отношения, стать для него действительно надежным финансовым помощником. Мы постоянно работаем над тем, чтобы наш сервис был лучшим на рынке микрофинансирования. Наши квалифицированные специалисты с удовольствием проконсультируют вас по любым вопросам.

«Альфа-Ломбард»

г. Челябинск, пр. Победы, 171;

Тел.: +7 (968)111-80-80;

Режим работы: 9.00 — 19.00 (пн.-пт.), 11.00 — 15.00 (сб).

alfa-lombard.ru

ООО «Альфа-Ломбард». Юридический адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д.31/2. ИНН 0276935611 ОГРН 1180280053425.

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