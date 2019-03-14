2019-03-14T13:13:28+03:00
Общество

МГТУ им. Г.И. Носова и Высший институт коммерции Парижа реализуют программу для управленцев города

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Высший институт коммерции ISC (Париж, Франция) реализуют совместную Программу Executive MBA «General Management»
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ЕМВА «General Management» — международная программа постдипломной подготовки специалистов в области управления предприятиями, адресованная руководителям, имеющим управленческий опыт не менее двух лет, заинтересованным в получении международного диплома с целью успешного продвижения бизнеса и карьерного роста. Проект реализуется в институте дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт» с сентября 2018 года.

Миссия программы: подготовка менеджеров на уровне стандартов управленческой компетентности, соответствующих международным нормам. Эта программа, формирующая стратегическое мышление, призвана вывести на новый уровень развития малый и средний бизнес за счет создания новых предприятий; улучшить инвестиционный климат города, области и региона. Программа «EMBA General Management» фокусируется на экономических основах управления организациями, лидерстве, проектном подходе, эффективности управления, оптимизации бизнес-процессов.

Обучение по программе EMBA качественно отличается по своим характеристикам от всех подобных программ: слушатели одновременно зачисляются в два вуза — МГТУ им. Г.И. Носова и Высший институт коммерции г. Парижа (ISC Paris); занятия проводят преподаватели из Франции и России (городов Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Магнитогорска), отобранные на конкурсной основе педагогической комиссией ISC Paris Business School. Обучение ведется на русском языке, а в комиссию по приему контрольных мероприятий приглашены представители заказчиков — руководителей предприятий.

Образовательный процесс строится на обсуждениях бизнес-ситуаций (case-studies), предполагающих, в значительной степени, опору на собственный опыт и включает 13 бизнес-ориентированных модулей от экспертов.

По окончании обучения слушатели получат два диплома: МГТУ им. Г.И. Носова и «Executive MBA» Высшего института коммерции Парижа (ISC Paris). Владельцы диплома ISC Paris без труда находят престижную и высокооплачиваемую работу не только в России, но в других странах и успешно реализуют свой потенциал.

Высший институт коммерции Парижа является аккредитованным членом международного агентства AACSB, влиятельной и авторитетной аккредитующей организации по оценке качества образования в сфере делового администрирования и менеджмента, более 15 тысяч выпускников успешно строят свою карьеру в лучших компаниях в 80 странах мира, институт имеет 120 предприятий-партнеров. Многие студенты получают предложения о работе еще до получения диплома ISC Paris.

В числе слушателей программы EMBA «General Management», реализуемой в ИДПО МГТУ «Горизонт» — руководители разных уровней управления организаций: ПАО «ММК», УК ФАЭТОН, Механоремонтный комплекс, МАГХОЛОД, КОМПАС ПЛЮС, РСУ, МГТУ им. Г.И. Носова.

В рамках реализации курса слушатели группы уже освоили дисциплины: «Управление проектами», «Управленческая экономика», «Макроэкономика», «Кросс-культурный менеджмент», «Лидерство», «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», «Макроэкономика», «Финансовый менеджмент» «Инновационный менеджмент».

Очередной курс «Управление маркетингом» провел 8 — 10 марта 2019 года преподаватель Высшего института коммерции Парижа Франсуа Кабаре. Франсуа имеет большой опыт подготовки управленческих кадров в сфере управления и эффективного маркетинга в международных бизнес — компаниях.

В ходе изучения курса слушатели рассмотрели актуальные подходы к управлению маркетингом, основные аспекты практического маркетинга, новые технологии исследования рынка и поведения потребителя. Это позволит обучающимся принимать более эффективные решения, рассчитывать цены на товары и услуги, анализировать конкурентов, рыночную среду, потребности клиентов и на этой основе разрабатывать маркетинговую стратегию для предприятия.

Впереди у слушателей программы наиболее привлекательная часть обучения — стажировка во Франции, которая включает в себя как теоретический блок, так и практический. В Париже слушатели прослушают следующие темы: «Категорийный менеджмент», «Data-mining или интеллектуальный анализ данных», «Лидерство: инновационные подходы», «Кибер — безопасность», «Перспективы рыночного сегмента Люкс-Премиум» и посетят предприятия различных сфер деятельности: TOTAL, LOREAL, Дистрибьюторскую сеть (Ритейл) Casino, банк BNP Paribas, Школу Энологии.

Обучение в стенах зарубежного института бизнеса, посещение международных компаний и общение со слушателями зарубежных бизнес-школ призваны дать неоценимый опыт участникам программы EMBA.

Сами слушатели отмечают положительные стороны участия в программе. Это деловые связи и знакомства во время обучения, которые часто приводят к кардинальным изменениям в карьере; расширение базы контактов; переосмысление жизненной стратегии и главной цели; интегративное мышление, новое качественное восприятие и понимание бизнес-процессов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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