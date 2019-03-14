2019-03-14T16:12:32+03:00
Общество

«Лидеры образования-2019. Урал и Зауралье»: выбираем лучшие учебные заведения

Народное голосование в сфере образования
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Куда пойти учиться после школы? Где получить профильное образование? К кому обратиться за повышением квалификации?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы читателей, «Комсомольская правда» объявляет старт нового проекта — «Лидеры образования-2019. Урал и Зауралье».

«Комсомолка» будет рассказывать об учебных заведениях Челябинской, Курганской и Свердловской областей, а жители Урала и Зауралья будут голосовать за лучшие, по их мнению, лицеи, училища, колледжи, техникумы, вузы, а также языковые центры и центры повышения квалификации.

Проект проходит при поддержке министерства образования Свердловской области, министерства образования Челябинской области и департамента образования и науки Курганской области.

Отметить лучшие, на ваш взгляд, учебные заведения можно на странице голосования. Голосование продлится до 6 сентября.

Если вашего варианта нет в нашем списке, отправьте свой ответ на почту ekaterina.pletneva@phkp.ru, и учебное заведение появится на сайте среди номинантов.

Положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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