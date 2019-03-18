Команды МГТУ им. Г.И. Носова вышли в финал чемпионата «Case-In»

Это не просто площадка для проведения соревнований по решению инженерных кейсов. В первую очередь мероприятие направлено на профориентацию и развитие молодежи, а также на обсуждение вопросов, связанных с развитием топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. «CASE-IN» — это возможности для студентов: построить карьеру, получить уникальные знания, «прокачать» свои навыки, продемонстрировать свои способности. Этот проект для тех, кто хочет и желает становиться лучше.

На торжественном открытии чемпионата с приветственным словом выступил ректор МГТУ им. Г.И. Носова Михаил Витальевич Чукин:

«Я искренне рад приветствовать всех на этом празднике! Я не оговорился, ведь это действительно праздник инженерного творчества, командообразования, профессионализма. Мы часто забываем об этом слове, но это мероприятие как раз стоит рассматривать с точки зрения повышения своих квалификаций. Хочется поблагодарить наших бизнес-партнеров, которые сегодня с нами принимают участие в мероприятии. Я бы хотел пожелать командам честной и бескомпромиссной игры. Очень хотелось бы видеть в числе победителей команду МГТУ, которая смогла бы хорошо показать уровень нашей подготовки. Конечно, в этом конкурсе нет проигравших, потому что навыки, которые будут участниками приобретены в ходе чемпионата, всегда останутся с ними. В добрый путь, и всем удачи!».

Напомним, что новый сезон «CASE-IN» состоит из пяти самостоятельных лиг: школьная лига (для школьников 9 − 11 классов); лига рабочих специальностей (для учащихся профессиональных образовательных организаций); студенческая лига (для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений); лига молодых специалистов (для молодых специалистов компаний ТЭК и МСК); специальная лига (для школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций, студентов, молодых специалистов).

За время проведения чемпионата с 2013 по 2018 год количество реальных участников достигло 20 тысяч из семи стран, более 4 тысяч экспертов, более 170 компаний-партнеров, а также 8 федеральных и более 30 региональных органов исполнительной власти поддержали проект.

В 2019 году чемпионат «CASE-IN» вошел в платформу АНО «Россия — страна возможностей», созданную по инициативе президента РФ В.В. Путина. В этом году все лиги чемпионата пройдут под единой темой «Цифровая трансформация». Почему выбор пал именно на эту тематику? Потому что она является актуальной для России, мировой экономики и энергетики. Ведь сегодня использование инновационных технологий на производстве является одной из важнейших задач мировой экономики. Тем самым возрастает потребность в специалистах, готовых осваивать новые технологии и применять их на практике. Выявить таких специалистов и оказать им содействие в получении новых знаний, призван чемпионат.

Студенческая лига состоит из традиционных направлений: электроэнергетика, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, геологоразведка, нефтехимия и абсолютно новое под названием цифровой атом. МГТУ принял участие в первых трех направлениях. На протяжении двух часов происходила защита командами решений кейсов, во время этого экспертная комиссия задавала участникам вопросы и вызывала их на дискуссию.

В результате оценивания жюри объявило победителей Студенческой лиги VII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» 2019.

В направлении «Горное дело» места распределились следующим образом:

1 место — «Гранит»

2 место — «Убойная сила»

3 место — «Высшая лига»

Направление «Металлургия»:

1 место — «Вымпел»

2 место — «Foundary Production Forever»

3 место — «Жесткие металлурги»

Направление «Электроэнергетика»:

1 место — «Фиксики»

2 место — «Форсаж»

3 место — «Цифросила»

Все команды-победители из МГТУ им. Г.И. Носова. Своими впечатлениями и эмоциями поделился участник команды-победительницы «Вымпел», Дмитрий Назаров:

«Начну издалека. Наша команда впервые познакомилась с методом кейсов еще в 2017 году на чемпионате «Metall Cup». Тот опыт был для нас успешным, и на отборочном этапе мы заняли первое место. В 2018 году участвовали в обоих чемпионатах, но с переменным успехом — в «Metall Cup» взяли только второе место, а в «Case-In» даже не вошли в число призеров. В этом году мы решили выложиться по полной и подошли к подготовке основательно. Как итог — закономерная победа.

Хочется отметить, что в этом году организация чемпионата — на высшем уровне. Подробные раздаточные материалы, помощь волонтеров в течение всего дня, четко выдержанный тайминг ясно дают понять, что ты пришел участвовать в чемпионате с мировым уровнем.

Что касается кейса, я не могу назвать его сложным, пугающим. Почему? Пусть мы и молодые инженеры-металлурги, но за нами опыт разработки различных технологических решений и одна из сильнейших школ металлургов в стране. Потому, решая вопрос рационального использования валков в чистовых клетях ШСГП, мы воспользовались знаниями, данными нам в процессе обучения, и современными подходами в отрасли. Эта проблема не нова, нам оставалось только выбрать наиболее рациональный на наш взгляд подход и отстоять свое мнение перед экспертной комиссией.

Это наша первая победа в «Case-In» и, несмотря на кажущееся спокойствие, меня и всю команду переполняют эмоции. Дальше нас ждет Москва. А туда мы поедем с боевым настроем и исключительно за победой».

Теперь победителям предстоит пройти финальное состязание команд 30-31 мая в Москве, куда съедутся лучшие из лучших. Более 500 человек со всей России и стран СНГ встретятся в столице и продемонстрируют все свои лучшие способности и навыки.

Чемпионат организован с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества. Организаторами выступили представители Фонда «Надежная смена», Некоммерческого партнерства «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».