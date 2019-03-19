После публикации в «Комсомольской правде» матери из Магнитогорска отдадут ребенка

История жительницы Магнитогорска Алены Антипиной вызвала бурное обсуждение. Большинство людей встали на сторону молодой мамы, которой не отдали ребенка в роддоме по настоятельной просьбе органов опеки и попечительства. К делу подключился аппарат уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Напомним, «Комсомольская правда» — Челябинск» первой сообщила об этом случае. Две недели назад 20-летняя Алена родила девочку. Алена — сирота и инвалид. Поэтому ей настоятельно предложили отказаться от дочери. Мол, не хватит сил прокормить и воспитать.

На действия чиновников обрушился шквал критики.

«А не лучше ли власть имущим посмотреть в другую сторону своей работы? Не выискивать, у кого бы дитя отнять, а искать способ помочь одиноким или слабым матерям начать нормально жить с малышом. Социальная опека должна помогать, а не усложнять жизнь в трудной ситуации», — пишет читательница «КП» Дарья.

Алена Антипина. Фото: соцсети.

«Новорожденные пользуются большим спросом у усыновителей. Возможно, на ребенка есть «купец». Другого объяснения я не вижу», рассуждает еще одна из читательниц Влада.

Но есть и те, кто встал на сторону чиновников:

«Я считаю — правильно, что не отдали. У меня есть соседка, инвалид с эпилепсией. Родила дочь два года назад. Весь дом на ушах стоит. Или она ее не кормит или что, но ребенок орет днем и ночью. Ни одного слова от ребенка я не слышала. Только ор. Это при том что соседка замужем», пишет читатель «КП».

Тем не менее, после публикации в «Комсомолке» магнитогорские чиновники пересмотрели позицию и вызвали молодую маму на прием в управление социальной защиты.

— Меня положили в больницу к дочери и пообещали ее не забирать. 22 марта нас официально выпишут, — рассказала Алена Антипина.

Матери разрешили забрать дочь. Фото: предоставлено Аленой Антипиной.

«Отдел опеки и попечительства управления социальной защиты населения администрации Магнитогорска не возражает в передаче малолетней Антипиной Екатерины Владимировны на воспитание матери Антипиной Алене Владимировне, — пишет начальник отдела опеки и попечительства Наталья Юрченко. — Ребенок будет проживать с матерью по адресу: г. Магнитогорск, улица…».

С жильем проблем нет, у Алены есть квартира. Отец ребенка работает. К тому же, рядом живет брат Алены, который всегда готов помочь с воспитанием и деньгами.