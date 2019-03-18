«За что?!» В Магнитогорске в роддоме матери не отдали ребенка

Две недели назад инвалид 20-летняя Алена Антипина родила девочку. Назвала малышку Катей. Только вот чувство радости ей омрачили соцработники:

- На медкомиссии в роддом мне настоятельно предложили отказаться от ребенка, мол, тяжело тебе сироте и инвалиду второй группы будет воспитывать дочь. Я отказалась от предложения. Но ребенка мне не отдали! А я не хочу, чтобы моя девочка росла в чужой семье.

Катю маме не отдали. ФотоЕ Алены Антипиной.

Из письма начальника отдела опеки и попечительства Наталья Юрченко, главному врачу детского городской больницы №3 Магнитогорска Марине Шеметовой:

«Администрацией города Магнитогорска в лице отдела опеки и попечительства готовится исковое заявление в суд об ограничении матери ребенка в родительских правах по состоянию здоровья. Просим до вынесения судебного решения ребенка матери не передавать».

- Ко мне в квартиру приходили с проверкой и не нашли ни одной причины для лишения родительских прав, - продолжает Алена. - В квартире есть детская кроватка, диван, холодильник, стиральная машина, коляска.

БРАТ ЗА СЕСТРУ

С Аленой нас познакомил ее родной брать, герой других наших публикаций Сергей Антипин. Из-за нерасторопности соцслужб он в свое время не получил от государства жилье. И вынужден был специально… сесть в тюрьму, потому что жить ему было негде. Сейчас у Сергея все хорошо.

- Законы я знаю! Сотрудники органов опеки поступают в этом случае противозаконно, - возмущается Сергей. – Меня довели до тюрьмы, теперь взялись за сестру. Напишем заявления в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Это похоже на похищение новорожденного! Обратите внимание: из письма начальника опеки видно, что еще только готовится заявление в суд, и никакого решения нет. А ребенка уже забрали! Этопахнет уголовным делом. Кстати, Алене уже выдали справку на получение всех полагающихся выплат по рождению дочери.

Алена Антипина. Соцсети.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ, которому пожаловался Сергей, позвонил детскому омбудсмену Ирине Буториной.

- Ирина Вячеславовна дала мне обещание во всем разобраться, - говорит правозащитник. – В свою очередь, я тоже буду действовать в интересах Алены.

«АЛЕНА СМОЖЕТ ВОСПИТАТЬ»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» нашел куратора Алены Татьяну Волошину из школы-интерната для детей с замедленным психическим развитием.

- После выпуска мы пять лет следим за судьбой воспитанников, - рассказала Татьяна. – Я была в доме у Алены, там все хорошо. Пенсию 14 тыс. руб. она получает вовремя. Плюс ей положено пособие по уходу за ребенком. Отец девочки тоже наш выпускник. Они с Аленой не расписаны. Но он живет в одном доме с ней, получает пенсию, работает. И обещает помогать. За Алену я поручилась на комиссии, она сможет воспитывать дочку. Но вот слушать меня не стали!

Судьбу девочки доверили решать суду. Фото: Алена Антипина.

КТО ОТВЕТИТ?

В отделе опеки и попечительства администрации Магнитогорска с утра никто не отвечает на телефонные звонки. Брат и сестра Антипины в настоящий момент находятся в детского городской больнице №3. Девочку им так и не отдают, ссылаясь на указание управления соцзащиты.

P.S. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.

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