Легковушка снесла мать с грудным ребенком в Челябинске

Перекресток улиц Чайковского и Братьев Кашириных в Челябинске в центре спального района не выглядит, как место концентрации аварий. Однако ДТП с вылетом авто на тротуар здесь случаются с завидным постоянством. 19 марта иномарка залетела на пешеходную часть и снесла женщину с коляской.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698091" frameborder="0"></iframe> В Челябинске сбили женщину с коляской.

Белая «японка» летит в сторону тротуара. Машина сносит ограждение, подскакивает на бордюре и влетает в пешеходов, которые ждут зеленый на светофоре. Люди кидаются врассыпную, и только одна фигура с коляской не успевает отпрыгнуть. Камера рисует неразборчивую жуткую картину — детская люлька словно впечатана в рядом стоящий столб. Цела ли мать, жив ли ребенок?

За рулем иномарки был молодой парень. Он ехал прямо, когда в него по касательной влетел Datsun — вторая иномарка шла на поворот и не пропустила поток.

На помощь кинулись многочисленные прохожие. Трясущимися руками мужики достали из-под днища машины ребенка. Тот был цел.

Пострадавших скорая умчала в больницу. Там маму и малыша осмотрели травматологи и нейрохирурги. Удивительно, но кроме царапин и испуга — ничего. Семью отпустили домой.

Вот что осталось от коляски.Фото: Сергей СМИРНОВ

Сейчас обстоятельства столкновения устанавливает ГИБДД. Свою оценку аварии дал активист движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— Очередной автомобиль вылетает в толпу пешеходов на светофоре. Улицу расширили в годы дорожной революции, превратив ее в смертельный аэродром в десять полос, на котором водители не чувствуют скорости. Так как в администрации Челябинска нет людей, которые разбираются в дорожной безопасности, а ГИБДД интересуют только госты, на перекрестке ничего не меняли даже после нескольких аварий! Вина за происшествие лежит полностью на проектировщике улицы и тех, кто отвечает за дорожную безопасность. Они допустили большую вероятность того, что подобное может произойти.