2019-03-19T16:01:12+03:00
Происшествия

Легковушка снесла мать с грудным ребенком в Челябинске

Момент, когда машина влетает в пешеходов, попал на видео
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Мать с грудным ребенком увезли на «скорой» после ДТП на северо-западе Челябинска.Мать с грудным ребенком увезли на «скорой» после ДТП на северо-западе Челябинска.Фото: Сергей СМИРНОВ
Изменить размер текста:

Перекресток улиц Чайковского и Братьев Кашириных в Челябинске в центре спального района не выглядит, как место концентрации аварий. Однако ДТП с вылетом авто на тротуар здесь случаются с завидным постоянством. 19 марта иномарка залетела на пешеходную часть и снесла женщину с коляской.

В Челябинске сбили женщину с коляской.

Белая «японка» летит в сторону тротуара. Машина сносит ограждение, подскакивает на бордюре и влетает в пешеходов, которые ждут зеленый на светофоре. Люди кидаются врассыпную, и только одна фигура с коляской не успевает отпрыгнуть. Камера рисует неразборчивую жуткую картину — детская люлька словно впечатана в рядом стоящий столб. Цела ли мать, жив ли ребенок?

За рулем иномарки был молодой парень. Он ехал прямо, когда в него по касательной влетел Datsun — вторая иномарка шла на поворот и не пропустила поток.

На помощь кинулись многочисленные прохожие. Трясущимися руками мужики достали из-под днища машины ребенка. Тот был цел.

Пострадавших скорая умчала в больницу. Там маму и малыша осмотрели травматологи и нейрохирурги. Удивительно, но кроме царапин и испуга — ничего. Семью отпустили домой.

Вот что осталось от коляски. Фото: Сергей СМИРНОВ

Вот что осталось от коляски.Фото: Сергей СМИРНОВ

Сейчас обстоятельства столкновения устанавливает ГИБДД. Свою оценку аварии дал активист движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:

— Очередной автомобиль вылетает в толпу пешеходов на светофоре. Улицу расширили в годы дорожной революции, превратив ее в смертельный аэродром в десять полос, на котором водители не чувствуют скорости. Так как в администрации Челябинска нет людей, которые разбираются в дорожной безопасности, а ГИБДД интересуют только госты, на перекрестке ничего не меняли даже после нескольких аварий! Вина за происшествие лежит полностью на проектировщике улицы и тех, кто отвечает за дорожную безопасность. Они допустили большую вероятность того, что подобное может произойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске жильцов многоэтажки эвакуировали из-за взорвавшегося самогонного аппарата
Пострадавших в ДТП в Челябинске мамы и малыша отпустили домой
Жительница Челябинской области сняла с дерева котенка и пристроила его в семью
Чиновники отзывают иск в суд против мамы-инвалида из Магнитогорска
Машина сбила маму с коляской на остановке в Челябинске
Отель «Золотой пляж» оштрафовали за сброс канализации в озеро Тургояк
На Таганае выпало рекордное количество снега
В Челябинске иномарка снесла автобусную остановку
Большегрузам запретят ездить по дорогам Челябинской области
«Комсомольская правда» дарит скидки на красоту, развлечения и корм для животных
Жителей Магнитогорска удивил кот, открывающий домофонную дверь
На Южном Урале забыли уволить двух заведующих детсадами, осужденных за растрату
Рейд по маршруткам в Челябинске повысил пассажиропоток трамваев и троллейбусов
В Магнитогорске две недели разыскивают 23-летнего парня
Бизнесмен из Челябинской области, не плативший налоги, вернул бюджету 30 млн, чтобы не сесть в тюрьму
В Челябинской области рецидивисты украли из магазина полмиллиона рублей
Жительница Челябинской области через суд выселила собак из соседской квартиры
ВТБ в Челябинской области подключил к Единой биометрической системе пять отделений
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
В Челябинске испекли полутораметровый пряник
Ликвидация. Мэр Елистратов потребовал вывезти из Челябинска кучи снега
Бывший сиделец выманил у пенсионерки 10 тысяч рублей в Челябинской области
В Челябинске за неделю поймали 133 машрутчика-нелегала
Семья погорельцев из Челябинской области получит материальную помощь от областного правительства
Юный знаток анатомии из Челябинской области покорил зрителей шоу «Лучше всех!» на Первом канале