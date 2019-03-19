Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер
Временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер. До 19 марта он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.
Алексею Текслеру 46 лет. Родился в Челябинске. В 2008-2009 гг. был главой администрации Норильска. Женат, воспитывает сына.
19 марта Владимир Путин обсудил с Текслером планы по развитию Челябинской области.
Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.
В. Путин:
— Вы прошли определенные собеседования перед нашей встречей. Вы прожили сколько в Челябинске?
А. Текслер:
— 16 лет...
В. Путин:
— Это ваш родной город, вы его хорошо знаете... А в целом вы в большом регионе жили, работали, Норильск возглавляли. Уже шесть лет первый заместитель министра энергетики, это одно из ведущих ведомств в системе управления страной. Вы знаете, какое предложение я хотел Вам сделать по Челябинской области. Как вы к этому относитесь. Если согласны, то что вы видите в качестве приоритетов развития чрезвычайно важного промышленного региона?
А. Текслер:
— Я готов возглавить регион. Спасибо за доверие. Для меня это не пустые слова. Это мой родной регион. Я там родился, вырос. Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку. В фокусе моего внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Ну и социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, дороги.
В ближайшее время губернатор Борис Дубровский передаст ему дела.
Алексею Текслеру 46 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Напомним, 19 марта Дубровский ушел в отставку. Таковы результаты его визита в Кремль. В этот же день в политических кругах пошли слухи, что Текслер может занять пост губернатора Мурманской области.
До 19 марта Текслер занимал пост первого замминистра энергетики РФ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Текслер родился в ЧелябинскеФото: GLOBAL LOOK PRESS
ИСТОЧНИК KP.RU