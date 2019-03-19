2019-03-19T19:03:40+03:00
Политика

Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер

Алексей Текслер сменил Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области
Сергей УФИМЦЕВ
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Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер. До 19 марта он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.

Алексею Текслеру 46 лет. Родился в Челябинске. В 2008-2009 гг. был главой администрации Норильска. Женат, воспитывает сына.

19 марта Владимир Путин обсудил с Текслером планы по развитию Челябинской области.

Алексей Текслер назначен врио губернатора Челябинской области.

В. Путин:

— Вы прошли определенные собеседования перед нашей встречей. Вы прожили сколько в Челябинске?

А. Текслер:

— 16 лет...

В. Путин:

— Это ваш родной город, вы его хорошо знаете... А в целом вы в большом регионе жили, работали, Норильск возглавляли. Уже шесть лет первый заместитель министра энергетики, это одно из ведущих ведомств в системе управления страной. Вы знаете, какое предложение я хотел Вам сделать по Челябинской области. Как вы к этому относитесь. Если согласны, то что вы видите в качестве приоритетов развития чрезвычайно важного промышленного региона?

А. Текслер:

— Я готов возглавить регион. Спасибо за доверие. Для меня это не пустые слова. Это мой родной регион. Я там родился, вырос. Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку. В фокусе моего внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Ну и социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, дороги.

В ближайшее время губернатор Борис Дубровский передаст ему дела.

Алексею Текслеру 46 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексею Текслеру 46 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, 19 марта Дубровский ушел в отставку. Таковы результаты его визита в Кремль. В этот же день в политических кругах пошли слухи, что Текслер может занять пост губернатора Мурманской области.

До 19 марта Текслер занимал пост первого замминистра энергетики РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До 19 марта Текслер занимал пост первого замминистра энергетики РФ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текслер родился в Челябинске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Текслер родился в ЧелябинскеФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСТОЧНИК KP.RU

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