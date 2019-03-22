Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез
Накануне челябинских журналистов пригласили на объезд города вместе с врио губернатора. Планировалось, что Алексей Текслер осмотрит Челябинск, заедет в ледовый дворец «Трактор». А заодно даст разнос коммунальщикам за кучи черного снега вдоль городских магистралей.
В 8:00 от администрации области отъехал кортеж. Вместе с Текслером выехали мэр Владимир Елистратов и его зам Сергей Репринцев.
Машины направились в Ленинский район.
— Ну что же, выбор понятен, стоит осмотреть периферию, а не гостевые маршруты, — решили журналисты.
Текслер спрашивает, чем область может помочь, чтобы поскорее потушить разрез.Инна КУМЕЙКО
Но машины набирали скорость и везли все дальше. И вскоре пересекли границу.
— Понятно, на Коркино везут! — рассудили все.
Коркинский разрез давно закрыт, но продолжает дымить: при контакте с кислородом уголь возгорается, выделяя вредные вещества.Фото: Инна КУМЕЙКО
Там не только разрез дымит. Еще и с закрытой свалки, которую постоянно кто-то поджигает, валит дым.
По дворам в Коркино бродят дворники в желтых жилетах с мешками для мусора. Значит, информация о визите больших гостей просочилась до местной администрации.
При назначении главой региона Текслер заявлял, что в первую очередь займется вопросом экологии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Машины приехали к шлагбауму, который перекрывает путь к самой глубокой яме Европы — Коркинскому разрезу. Здесь врио губернатора встретил президент РМК Всеволод Левин.
Алексея Текслера встретил глава РМК Всеволод Левин.Фото: Инна КУМЕЙКО
Текслер настоятельно попросил его ускорить тушение пожаров до запуска ГОКа в 2020 году. Тогда тушить будут пустой породой, доставляя ее по пульпопроводу в 13 км. Текслер также заявил, что намерен встретиться с жителями Коркино.
Алексей Текслер попросил ускорить тушение пожаров в Коркинском разрезе.Инна КУМЕЙКО
Пульпопровод — трубопровод, по которому транспортируется золошлаковая, золовая, шлаковая пульпа. Пульпа — искусственно созданная смесь воды с частицами грунта в целях его гидравлической транспортировки.
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал первый объезд.
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ИСТОЧНИК KP.RU