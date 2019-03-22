Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Накануне челябинских журналистов пригласили на объезд города вместе с врио губернатора. Планировалось, что Алексей Текслер осмотрит Челябинск, заедет в ледовый дворец «Трактор». А заодно даст разнос коммунальщикам за кучи черного снега вдоль городских магистралей.

В 8:00 от администрации области отъехал кортеж. Вместе с Текслером выехали мэр Владимир Елистратов и его зам Сергей Репринцев.

Машины направились в Ленинский район.

— Ну что же, выбор понятен, стоит осмотреть периферию, а не гостевые маршруты, — решили журналисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698638" frameborder="0"></iframe> Текслер спрашивает, чем область может помочь, чтобы поскорее потушить разрез.Инна КУМЕЙКО

Но машины набирали скорость и везли все дальше. И вскоре пересекли границу.

— Понятно, на Коркино везут! — рассудили все.

Коркинский разрез давно закрыт, но продолжает дымить: при контакте с кислородом уголь возгорается, выделяя вредные вещества.Фото: Инна КУМЕЙКО

Там не только разрез дымит. Еще и с закрытой свалки, которую постоянно кто-то поджигает, валит дым.

По дворам в Коркино бродят дворники в желтых жилетах с мешками для мусора. Значит, информация о визите больших гостей просочилась до местной администрации.

При назначении главой региона Текслер заявлял, что в первую очередь займется вопросом экологии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Машины приехали к шлагбауму, который перекрывает путь к самой глубокой яме Европы — Коркинскому разрезу. Здесь врио губернатора встретил президент РМК Всеволод Левин.

Алексея Текслера встретил глава РМК Всеволод Левин.Фото: Инна КУМЕЙКО

Текслер настоятельно попросил его ускорить тушение пожаров до запуска ГОКа в 2020 году. Тогда тушить будут пустой породой, доставляя ее по пульпопроводу в 13 км. Текслер также заявил, что намерен встретиться с жителями Коркино.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698627" frameborder="0"></iframe> Алексей Текслер попросил ускорить тушение пожаров в Коркинском разрезе.Инна КУМЕЙКО

Пульпопровод — трубопровод, по которому транспортируется золошлаковая, золовая, шлаковая пульпа. Пульпа — искусственно созданная смесь воды с частицами грунта в целях его гидравлической транспортировки.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал первый объезд.

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