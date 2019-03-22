2019-03-22T08:44:33+03:00
Общество

Врио губернатора Челябинской области приехал на Коркинский разрез

Визит Алексея Текслера на край дымящей пропасти стал неожиданностью для журналистов
Инна КУМЕЙКОАндрей СОКОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Коркинский разрез - самая глубокая искусственная воронка в Европе.Коркинский разрез - самая глубокая искусственная воронка в Европе.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Накануне челябинских журналистов пригласили на объезд города вместе с врио губернатора. Планировалось, что Алексей Текслер осмотрит Челябинск, заедет в ледовый дворец «Трактор». А заодно даст разнос коммунальщикам за кучи черного снега вдоль городских магистралей.

В 8:00 от администрации области отъехал кортеж. Вместе с Текслером выехали мэр Владимир Елистратов и его зам Сергей Репринцев.

Машины направились в Ленинский район.

— Ну что же, выбор понятен, стоит осмотреть периферию, а не гостевые маршруты, — решили журналисты.

Текслер спрашивает, чем область может помочь, чтобы поскорее потушить разрез.Инна КУМЕЙКО

Но машины набирали скорость и везли все дальше. И вскоре пересекли границу.

— Понятно, на Коркино везут! — рассудили все.

Коркинский разрез давно закрыт, но продолжает дымить: при контакте с кислородом уголь возгорается, выделяя вредные вещества. Фото: Инна КУМЕЙКО

Коркинский разрез давно закрыт, но продолжает дымить: при контакте с кислородом уголь возгорается, выделяя вредные вещества.Фото: Инна КУМЕЙКО

Там не только разрез дымит. Еще и с закрытой свалки, которую постоянно кто-то поджигает, валит дым.

По дворам в Коркино бродят дворники в желтых жилетах с мешками для мусора. Значит, информация о визите больших гостей просочилась до местной администрации.

При назначении главой региона Текслер заявлял, что в первую очередь займется вопросом экологии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

При назначении главой региона Текслер заявлял, что в первую очередь займется вопросом экологии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Машины приехали к шлагбауму, который перекрывает путь к самой глубокой яме Европы — Коркинскому разрезу. Здесь врио губернатора встретил президент РМК Всеволод Левин.

Алексея Текслера встретил глава РМК Всеволод Левин. Фото: Инна КУМЕЙКО

Алексея Текслера встретил глава РМК Всеволод Левин.Фото: Инна КУМЕЙКО

Текслер настоятельно попросил его ускорить тушение пожаров до запуска ГОКа в 2020 году. Тогда тушить будут пустой породой, доставляя ее по пульпопроводу в 13 км. Текслер также заявил, что намерен встретиться с жителями Коркино.

Алексей Текслер попросил ускорить тушение пожаров в Коркинском разрезе.Инна КУМЕЙКО

Пульпопровод — трубопровод, по которому транспортируется золошлаковая, золовая, шлаковая пульпа. Пульпа — искусственно созданная смесь воды с частицами грунта в целях его гидравлической транспортировки.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начал первый объезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нужно объехать область и напитаться проблемами жителей»

Алексей Текслер впервые показался на публике и дал первые комментарии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Челябинской области вытащил соседа из горящего дома
Новый президент? В «Тракторе» ждут знакомства с главой региона Алексеем Текслером
В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест
В Челябинске лже-газовщики довели пенсионерку до смертельного инсульта
Жительница Челябинска родила дочку 23 февраля, а сына 8 марта
Автоколонна Тотального диктанта везет в Челябинск Михаила Визеля
Главе Челябинска запретили раздувать штат своих замов
Пациентка умерла от язвы желудка из-за халатности дежурного врача в Челябинской области
В Магнитогорске Росгвардия застала убийцу на месте преступления
В национальном парке «Таганай» выращивают хозяев тайги
Поехали! РЖД выделяет на ВСМ Екатеринбург — Челябинск 402 миллиарда
На заводе в Магнитогорске взорвались газовые баллоны
«Врачу-вампиру» из Челябинска не успели провести психиатрическую экспертизу
В центре Челябинска перестали ломать фасад знакового дома
Врио губернатора Алексей Текслер встретился с председателем Заксобрания Владимиром Мякушем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства
Двойное убийство на кладбище в Челябинске раскрыли по горячим следам
Отъявленный рецидивист попался на краже чайника в Челябинской области
Браконьеры загнали косулю на оживленную улицу Златоуста
В Челябинске закрыли частный детсад «У Машеньки», где детей морили голодом