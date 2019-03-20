«Нужно объехать область и напитаться проблемами жителей»: врио губернатора Алексей Текслер впервые показался на публике

На парковке у здания правительства Челябинской области — аншлаг. Чиновники и депутаты разных уровней начали подъезжать к резиденции за час до начала собрания. Мест для машин не хватило, поэтому многие шли к зданию пешком.

Заседание назначили на 14:00 20 марта. Представить нового главу региона прибыл полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

— Обстановка в зале спокойная, чиновники обмениваются репликами, улыбаются. Хотя, может быть, это нервное? — передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» из здания правительства области.

Заместитель губернатора Сергей Шаль выглядел уверенно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Незадолго до начала официальной части в зале прошел слух, что Борис Дубровский не будет присутствовать. Однако позже он все-таки появился. Борис Александрович был без галстука, держался спокойно. Но видно, что Дубровский подавлен.

Борис Дубровский пришел без галстука.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда на трибуну вышел Николай Цуканов, все присутствующие резко замолчали. Он объявил о досрочном прекращении полномочий губернатора Бориса Дубровского, а потом представил Алексея Текслера.

— Алексей Леонидович наш земляк, родился и рос здесь. Знает всю специфику региона по долгу службы. Он продолжит подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, обеспечит честную кампанию по выбору губернатора Челябинской области, — заявил Николай Цуканов.

Полпред Николай Цуканов представил врио губернатора Челябинской области.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Потом слово взял Борис Дубровский:

— Благодарю за пятилетие, в котором мы с вами двигали развитие Челябинской области. Есть задачи, нужны новые решения и новый импульс региону. Стартовые условия сейчас иные, чем доставшиеся нам пять лет назад. Более 10 млрд. рублей коммерческих кредитов, на обслуживание процентов которых мы тратили 1 млрд. в год. Сейчас второй год — профицит бюджета. Все социальные гарантии будут исполнены, и у нас, у вас есть возможность находиться в активной инвестиционной фазе.

Пока неясно, останется ли вице-губернатор Евгений Тефтелев на своем посту.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дубровский также отметил, что отставка — это его личное решение. Он пожелал удачи Алексею Текслеру.

Далее слово взял его преемник:

— Для меня большая честь возглавить регион, это история моих родителей. Преемственность планов, которые реализовывались, будет: нацпроекты, экология, транспорт и прочее. Планирую опираться на местные кадры, важна обратная связь с населением. Есть доверие президента, не менее важно заслужить доверие населения, буду этим заниматься каждый день. Регион должен стать современным и комфортным. Чтобы все — и дети, и старшее поколение — хотели жить и развиваться здесь.

Зал переполнен.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Предстоящий 2020 год — это саммиты ШОС и БРИКС. И регион не может позволить себе такую роскошь, как сорвать их. Челябинск проведет саммиты на самом высоком уровне. Бюджет самодостаточный, — добавил после слов Текслера Николай Цуканов.

Произнося речь, полпред постоянно подглядывал в бумаги. В свою очередь, Текслер и Дубровский говорили свободно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698245" frameborder="0"></iframe> Первое общение врио губернатора Текслера с журналистами.Антон САДЧИКОВ

После официальной части началась встреча с журналистами. На пресс-подход экс-губернатор Борис Дубровский не вышел. Слово держали Николай Цуканов и Алексей Текслер. Полпред заявил, что преемственность проектов области обязательна. Он подчеркнул, что бюджет региона почти без дефицита и позволяет все реализовать.

Потом слово взял врио губернатора. Алексей Текслер говорил очень бодро и уверенно:

— Сейчас предстоит вникнуть в дела и сформировать команду с опорой на местные кадры. А также объехать всю территорию области, чтобы напитаться проблемами людей.

Алексей Текслер заявил, что намерен опираться на местные кадры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также он упомянул, что одной из первых поездок станет посещение Магнитогорска. Там он будет решать проблемы по дому, пострадавшему от взрыва газа 31 декабря.

— Выходных нет, времени на раскачку нет, — отметил Текслер.

Алексей Текслер ранее занимал пост первого замминистра энергетики РФ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вечером 19 марта Борис Дубровский обратился к жителям Челябинской области. Он сообщил, что написал к президенту обращение с просьбой об отставке. Глава государства просьбу удовлетворил. После этого все правительство региона автоматически было отправлено в отставку.

Врио губернатора Южного Урала назначили Алексея Текслера. Последняя его должность — заместитель министра энергетики. С рождения и до 16 лет он жил в Челябинске, а затем вместе с семьей переехал в Норильск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698183" frameborder="0"></iframe> Что известно о новом губернаторе Алексее Текслере.Андрей АБРАМОВ

Там Текслер добился первых успехов: долго работал в «Норникеле», а затем почти год был мэром. Здесь же он встретил свою жену — Ирину. Она вела передачу о спорте на местном ТВ. В 2016 году стала вице-миссис Москва.

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