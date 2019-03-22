2019-03-22T12:27:17+03:00
Общество

Руководство РМК доложило о ходе ликвидации Коркинского угольного разреза врио губернатора Челябинской области

Совещание состоялось во время рабочей поездки главы региона в Коркинский район
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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер 22 марта с рабочей поездкой посетил Коркинский угольный разрез. Он ознакомился с ходом проекта ликвидации открытой горной выработки, который реализует ООО «Промрекультивация», учрежденное Томинским горно-обогатительным комбинатом (входит в Группу «Русская медная компания»). Президент Русской медной компании Всеволод Левин рассказал главе региона о результатах первого этапа проекта — профилактики и тушения эндогенных пожаров.

Согласно утвержденному проекту в работах сегодня задействовано несколько десятков единиц спецтехники, более 50 сотрудников «Промрекультивации». Работы сопровождаются регулярным мониторингом состояния атмосферного воздуха в 21 точке на самом объекте и в жилых зонах. Параллельно идет подготовка к строительству пульпопроводов для доставки в Коркинский угольный разрез закладочного материала, с применением которого объект должен быть ликвидирован. Закладочный материал планируется производить на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, который в соседнем с Коркинским Сосновском районе Челябинской области строит РМК.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что Коркинский угольный разрез не должен вредить экологии региона и призвал ускорить работы по локализации и тушению эндогенных пожаров.

Как сообщил по итогам совещания президент РМК Всеволод Левин, компания предложит на рассмотрение главе региона дополнительные решения, которые позволили бы более эффективно бороться с эндогенными пожарами на бортах разреза пока Томинский ГОК не будет запущен.

Проект ликвидации отработанной горной выработки угольного разреза «Коркинский» был разработан в 2017 году в соответствии с рекомендациями независимого экологического аудита проектной документации Томинского ГОКа, который в 2016 году провели ученые Уральского горного университета. Специалисты вуза рекомендовали рассмотреть возможность использования сгущенных хвостов обогащения будущего комбината для производства закладочного материала и последующей ликвидации с его использованием открытых горных выработок, в том числе Коркинского угольного разреза.

В 2018 году проектная документация по ликвидации Коркинского разреза с использованием закладочного материала на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа прошла процедуру общественного обсуждения и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Проект рассчитан до 2042 года. Его реализация позволит потушить эндогенные пожары в разрезе и укрепить его борта. По окончании ликвидации на месте выработки будет водоем, по его берегам будут высажены растения.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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