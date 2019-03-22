2019-03-22T15:14:34+03:00
Клиника года

Клиника эстетики и реставрации зубов MONA: главная задача — сохранить зубы пациентов

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Идея имплантации настолько заполонила медийное пространство и проникла в головы россиян так сильно, что часто принимается решение удалять зуб, который вполне можно спасти и он прослужит еще долгие годы.

Врачи клиники MONA, созданной Натальей Шимко, уверены, что нет ничего лучше того нет ничего лучше того, что дала нам сама природа, и 20-летний опыт это подтверждает.

Благодарные пациенты даже переезжая жить в другие города и даже заграницу (Израиль, Францию, Америку, Германию) приезжают лечить зубы к специалистам клиники MONA. Современные технологии позволяют создавать реставрации безупречно эстетичные и естественные. Восстановленные зубы не будут ни цветом, ни анатомическим рельефом данных природой. А это позволит уверенно улыбаться и избежать проблем с суставами, которые возникают, когда устанавливают плоские пломбы без формирования бугров, скатов и фиссур.

Мнение некоторых ортопедов, что коронка из керамики эффективнее реставрации связано лишь с тем, что они часто сталкивались с некачественно выполненными работами терапевтов. Хорошая реставрация не уступает по прочности, а в случае скола (который может произойти и с керамической коронкой, и с композитным материалом), восстановить поверхность зуба гораздо легче, а стоимость лечения, даже меньше.

Не забывайте заботиться о своем здоровье и доверяйте свою улыбку только профессионалам!

Чтобы отдать свой голос за клинику эстетики и реставрации зубов MONA, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Челябинск, ул. Героя России Александра Яковлева, 5;

Тел.: (351) 200-35-39;

mona.clinic

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ИСТОЧНИК KP.RU

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