Коркинский район первым встретил главу Южного Урала

Глава Коркинского района Наталья Лощинина стала первым нечелябинским чиновником, которого «допросил» о ситуации в муниципалитете врио губернатора Алексей Текслер. «Комсомолка» расспросила мэра о впечатлениях от общения с новым первым лицом региона.

Как сообщала «КП» ранее, утром 22 марта врио губернатора Алексей Текслер планировал совершить объезд ключевых точек Челябинска. Однако внезапно изменил планы и вместе с журналистами отправился в Коркинский район, на край знаменитого угольного разреза.

— Наталья Владимировна, вас предупреждали о визите исполняющего обязанности губернатора?

— Встреча с Алексеем Леонидовичем стала полной неожиданностью Только утром 22 марта нам сообщили о его намерении приехать в Коркинский район. Как оказалось, врио губернатора интересовали два главных проблемных объекта: Коркинский угольный разрез и свалка в поселке Роза.

— Не считая мэра Челябинска Владимира Елистратова вы первая из глав муниципалитетов Южного Урала, кто лично пообщался с Алексеем Леонидовичем. Что его интересовало?

— Видно, что Текслер разбирается в промышленности, имеет большой опыт работы. Меня, руководство «Русской медной компании» и ООО «Промрекультивация» (предприятие, созданное РМК для рекультивации Коркинского разреза — прим. редакции) засыпал вопросами о текущей ситуации с пожарами. Спрашивал, улучшилась ли обстановка за последний год, когда «Промрекультивация» приступила к работе.

— Что вы рассказали?

— Алексей Леонидович еще и увязал ситуацию на объектах с социальной обстановкой. Я рассказала то, что видела сама: когда «Челябинская угольная компания» прекратили работы в Коркинском разрезе, район буквально задыхался в дыму: возгорания в глубине карьере никто не контролировал, напряженность в районе накалилась до предела. Многие пытались уехать из района, жилье падало в цене. Депрессию усугубляло еще и понимание: рекультивация будет стоить огромных денег, которые просто так никто не даст.

За последний год все изменилось к лучшему. Жители района наконец-то увидели для себя перспективу. Да просто воздух стал чище! Плюс мы наконец-то узнали, что такое социальная ответственность бизнеса.

— И что это такое?

— Врио губернатора спрашивал о том же. За последние 2,5 года РМК вложило в район примерно полмиллиарда рублей. У нас построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс, такого не постыдился бы и город-миллионник! Проведен капремонт в детском саду. Работают программы по развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни, поддержке талантливых детей и молодежи.

— То есть в Коркинском районе построен коммунизм?

— Проверить мои слова легко. И врио губернатора тоже не удовлетворился моим докладом как главы района, сообщил, что в ближайшее время проведет встречу с населением, посетит ключевые объекты социальной инфраструктуры. Вообще он несколько раз подчеркнул, что приоритет сейчас — благополучие людей.

— Благополучия без действующего успешного бизнеса достичь трудно.

Это так. Тем более, надо учитывать специфику Коркинского района: здесь же в основном живут горняки, рабочие. Многие бы просто не смогли найти работу по специальности, если бы не появилась «Промрекультивация». Сейчас бывшие угледобытчики устраиваются на работу сюда — бороться с пожарами. Многие рассчитывают на то, что скоро заработает Томинский ГОК.

— С пожарами в разрезе борются уже много лет…

— Алексея Текслера тоже интересовало, можно ли ускорить нормализацию экологической обстановки, добиться прекращения возгораний. Он сообщил, что намерен вскоре провести с руководством «Русской медной компании» отдельную встречу по проекту ликвидации нашего разреза. А заодно — осмотреть другие предприятия компании.

— В соцсетях активно распространяется версия, что врио губернатора ситуацией в Розе все-таки остался недоволен.

— Алексей Леонидович несколько раз заявил,ч то вся ответственность лежит на мне, как на главе района. И речь не только о разрезе: ситуация со свалкой в поселке действительно тоже напряженная. Сейчас, когда изменился порядок обращения с коммунальными отходами, свалка не работает, подрядчик ушел. Там тоже теперь регулярно вспыхивают эндогенные пожары. А полномочий для решения этой проблемы у меня нет! Врио губернатора поставил задачу: к 25 марта подготовить план ликвидации свалки в Розе, рассчитать сроки и объем необходимого финансирования, наметить первоочередные шаги, которые можно сделать прямо сейчас. Обещал оказать помощь.

— Какое у вас вообще впечатление от нового главы региона?

— Очень прямой. Вопросы конкретные, жесткие, ответов требует таких же. Впечатление положительное. Я рада, что он первым приехал именно в Коркинский район. Мы, конечно, напряглись, но целом — приятный сюрприз. Уверена, результаты работы скоро увидим.

СПРАВКА

Группа «Русская медная компания» - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, который включает более 30 предприятий и организаций с общей численностью сотрудников свыше 10 тысяч человек.

РМК входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В составе Группы РМК находятся горнодобывающие и металлургические предприятия в Новгородской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях России, а также в Актюбинской области Республики Казахстан. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро.

РМК владеет 23 лицензиями на разведку и добычу минеральных ресурсов в России и Казахстане. Запасы медной руды компании превышают 2,6 млрд тонн, запасы меди – более 12 млн тонн. Производственные мощности компании позволяют ежегодно выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки.