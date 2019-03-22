«Годы службы в МВД — были счастливыми в моей жизни»

В ноябре 2018 года в СМИ появились публикации о конфликтной ситуации, которая якобы произошла внутри коллектива челябинской полиции. Героиня этих публикаций решила сделать заявление, которое мы приводим в этом материале дословно.

— Я, бывшая служащая Управления МВД России по городу Челябинску Герасимова Любовь Алексеевна, приношу извинения Министерству Внутренних Дел России, Главному Управлению МВД России по Челябинской области, Управлению МВД России по г. Челябинску, а также читателями СМИ — «Комсомольская правда» за ранее опубликованную видеозапись прямого эфира передачи «Картина недели» и аудиозапись прямого эфира — в части сведений о домогательствах к женщинам, несоблюдении субординации и прав человека в системе органов внутренних дел, оскорблении и унижении меня со стороны руководства Управления МВД России по г. Челябинску.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/698731" frameborder="0"></iframe> Любовь Герасимова приносит извинения.

Кроме того, со всей ответственностью заявляю, что информация, опубликованная от моего имени, а также с указанием на меня — как на источник информации и размещенная в сети «Интернет» на сайте средства массовой информации (далее — СМИ ) — сетевого издания Lenta.ru (Лента.ру) в статье корреспондента Ларисы Жуковой «Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганный?», в том контексте и в том виде, в котором она представлена в статье — не соответствует действительности, порочит честь и деловую репутацию органов внутренних дел и лично командира полка патрульно-постовой службы УМВД России по г. Челябинску — полковника полиции Медведева Константина Петровича.

Поясняю, что у меня действительно была частная беседа по телефону с лицом, которое представилось как «Лариса Жукова». Однако о том, что у меня берут интервью — с целью последующего размещения в СМИ меня никто не предупреждал.

Естественно, никакого согласия в устной, письменной либо иной форме на публикацию статьи Ларисы Жуковой я не давала. Более того, часть моих высказываний и рассуждений в статье существенно искажена — а другая часть выдернута из контекста — и им придана вопреки моему волеизъявлению безоговорочно негативная окраска.

По этим причинам, приношу извинения УМВД России по г. Челябинску, ГУ МВД России по Челябинской области, МВД России, лично командиру полка патрульно-постовой службы УМВД России по г. Челябинску, полковнику полиции Медведеву Константину Петровичу, а также читателям СМИ — сетевого издания Lenta.ru (Лента.ру) — за информацию, опубликованную от моего имени, с указанием на меня — как на источник информации и размещенную в сети «Интернет» в статье «Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганный?».

Также, со всей ответственностью заявляю, что информация, опубликованная от моего имени, а также с указанием на меня — как на источник информации и размещенная в сети «Интернет» в статье «Прижал в коридоре, расстегнул пуговицу»; на сайте информационного агентства «URA.RU» в статье «Экс сержант полиции из Челябинска рассказала о домогательствах со стороны начальника. «Девочки плакали и соглашались» — в том контексте и в том виде, в котором означенная информация представлена в указанных статьях — не соответствует действительности, порочит честь и деловую репутацию Министерства Внутренних Дел России, Главного Управления МВД России по Челябинской области и Управления МВД России по г. Челябинску.

Часть моих высказываний и рассуждений в означенных статьях также существенно искажена, а другая часть выдернута из контекста — и им предана вопреки моему волеизъявлению безоговорочно негативная окраска.

По вышеизложенным причинам приношу извинения УМВД РОССИИ по г. Челябинску, ГУ МВД РОССИИ по Челябинской области, МВД РОССИИ, а также читателям СМИ сетевого издания mk.ru., информационного агентства «URA.RU» — за информацию, опубликованную от моего имени, а также с указанием на меня — как на источник информации и размещенную в сети «Интернет» в статьях «Прижал в коридоре, расстегнул пуговицу»; «Экс сержант полиции из Челябинска рассказала о домогательствах со стороны начальника. «Девочки плакали и соглашались».

Я проходила службу в МВД в течение 11,5 лет и несмотря ни на что это были счастливые годы моей жизни.

Я с глубоким уважением и любовью отношусь как к Министерству Внутренних Дел Российской Федерации в целом, так и к подавляющему большинству служащих и должностных лиц Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

Я очень сожалею, что моя неосторожность, доверчивость и неосмотрительность в общении с представителями СМИ привели к публикации и размещению в СМИ от моего имени, либо с указанием на меня — как на источник информации не соответствующих действительности и порочащих честь и деловую репутацию Органов Внутренних Дел и лично командира полка патрульно-постовой службы УМВД РОССИИ по г. Челябинску, полковника полиции Медведева Константина Петровича сведений, статей, видеозаписей, иных публикаций.

По вышеизложенным причинам приношу свои извинения за произошедшее УМВД РОССИИ по г. Челябинску, ГУ МВД РОССИИ по Челябинской области, МВД РОССИИ, лично командиру полка патрульно-постовой службы УМВД РОССИИ по г. Челябинску, полковнику полиции Медведеву Константину Петровичу, а также уважаемым читателям.

С глубоким уважением Герасимова Любовь Алексеевна.