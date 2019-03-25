Мама школьницы, обвиненной в избиении ровесницы из-за кроссовок: «Дочь оклеветали, ей самой разбили нос»

Конфликт учениц в одной из челябинских школ обсуждает весь город. Девочки покрыли друг друга матом в соцсетях, а затем устроили драку после уроков. Одна из учениц по имени Ева попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Мама девочки рассказала, дочь побили из-за модных кроссовок: потому что она носит подделку дорогого бренда.

— Девочки поймали Еву после уроков и сказали, либо она снимает кроссовки и идет босиком, либо платит деньги за то, что их носит. Либо ее побьют. И побили! Снимали на видео, как били, потом выложили в соцсети. В кадре было трое, но за кадром слышались еще два голоса. На следующий день дочь подкараулили снова и избили сильнее, — рассказала мама Ксения.

Наш корреспондент пообщался со второй участницей конфликта и ее родителями. Они утверждают, что ссора началась вовсе не из-за обуви, и якобы драка закончилась побоями с обеих сторон.

«В ОТВЕТ РАЗБИЛА НОС ДО КРОВИ»

— Ева в соцсетях поссорилась с моей подругой. Та сказала, что у нее вместо волос швабра. Ева начала ей угрожать, подруга извинилась, но Ева продолжила, говорила, что ей кости сломает. Потом стала оскорблять и других моих друзей. Мы позвали ее поговорить. Еве надоело разговаривать, и она сказала: «Ну, ударьте меня и разойдемся». Согласилась на четыре «леща». Девочка из другой школы ударила ее, — говорит пятиклассница Полина.

Школьница не отрицает: происходящее подруги снимали на видео, а потом кто-то выложил его в соцсети. Полина продолжает:

— Я хотела лично поговорить с Евой — мирно, чтобы она извинилась. Потому что она меня тоже оскорбляла. На следующий день подошла к ней, дернула за портфель, сказала: «Пошли, поговорим». В ответ на это она развернулась и ударила меня мешком с кроссовками по лицу. У меня кровь из носа пошла. Потом толкнула, и я поскользнулась. Она села на меня и замахнулась. А я схватила ее за волосы, чтобы защититься. Ева заплакала и убежала. А я пошла к ней домой, чтобы все уладить и помириться.

По словам Полины, девочки не просили Еву снять кроссовки и не требовали за них деньги.

— Она была в зимней обуви, а кроссовки у нее были в пакете. Нам вообще никакого дела до ее кроссовок нет. Девочки ей только сказали: «Что ты своими кроссовками выпендриваешься?». Она ответила: «Просто». Больше про кроссовки речь не шла.

Мама Полины считает, что ее дочь оклеветали.

— Ева давала интервью телеканалу, и у нее не было даже синяка. Также странно, что ее родители обратились в медицинское учреждение не сразу, а только через два дня. Хотя, по словам мамы, ребенка рвало, и болела голова. Ева тоже разбила Полине нос, он немного опух, шла кровь. В больницу я обращаться не стала, посчитала, что это несерьезная травма. Моя дочь хорошистка, раньше никаких конфликтов не было. Сегодня нас вызывали в полицию. Надеюсь, там разберутся, — говорит Светлана.

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

История нанесла серьезный удар по репутации школы. Педагоги переживают, что инцидент станет клеймом и затмит все заслуги заведения. Услышав номер школы, люди будут говорить: «А, это та школа, где драка была?»

У директора своя точка зрения на произошедшее:

— Мама девочки, которая сейчас в больнице, пришла с дочерью в школу в тот же день. Никаких побоев у девочки не было. Тут же была инспектор по делам несовершеннолетних, всех взяли на контроль. Маму успокоили, дочку тоже. Но, переспав ночь, мама, видимо, решила пойти дальше, и, извините за сленг, хайпануть на этой истории, обратилась в СМИ, — рассказала директор школы.

По ее словам, обе девочки по прописке не относятся к этому учебному заведению. Успехи в учебе родителями преувеличены. Полина действительно пришла недавно, ее перевели сюда из-за конфликта в старой школе. По совету директора, после этого инцидента родители забрали документы и снова подыскивают дочери учебное заведение.

— Мы посовещались и приняли решение, что так будет лучше. Одна из девочек скоро выйдет из больницы, ситуация может повториться.

Мамы Евы утверждает, что два года назад в этой же школе изувечили ее старшего сына. Директор пролила свет на ту историю:

— Ему 19 лет, он самый старший ученик в школе. Учится в девятом классе, несколько раз оставался на второй год. Он ростом под два метра! Сначала надо допрыгнуть до него, чтобы разбить нос. Было так: он перекинул через парту одноклассника, а тот ему в полете ударил ногой. В этом происшествии разбирались полиция и прокуратура. Значит, от них были отказы. Там такая мама, что она не дала бы нам просто «замять» этот инцидент.

Директор считает, виноваты обе стороны. Но, прежде всего, вопрос не к детям, а к родителям. Какими словами пятиклассницы поливают друг друга в соцсетях, разве их этому научила школа?

— Даже обратите внимание, в какое время они пишут друг другу — ночью. Значит, дома им позволяют сидеть так поздно в интернете, или они это делают тайком. У нас в школе 1300 детей. По мнению родителей, мы должны за всеми уследить. Мы, педагоги, сейчас без вины виноватые. У нас хорошая школа и мне ужасно обидно, что из-за двух семей мы получили вот такую репутацию.

Кто в этой истории прав, кто виноват, выяснит полиция. Страшно одно, весь этот скандал образовали дети. Их обиды вылились в большую проблему, которую придется расхлебывать взрослым, и похоже, еще долго.

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