Урологический центр доктора Соколова А.В.: многопрофильная специализированная медицинская помощь мужчинам и женщинам

Урологический центр в Челябинске — это специализированный медицинский центр, оснащение которого соответствует всем современным требованиям и стандартам.

Во главе Урологического центра с 2007года стоит врач уролог, к.м.н. Соколов Андрей Васильевич, один лучших специалистов Челябинска в области генитальной хирургии.

Урологический центр доктора Соколова А.В. предлагает полный комплекс обследования и лечения пациентам любого возраста и пола: диагностику, терапию, хирургию, реабилитацию, физиотерапию, наблюдение. В области хирургии центр в том числе активно сотрудничает с медицинскими учреждениями Челябинска и Москвы.

Формат многопрофильного центра и современное оборудование позволяют решать самые сложные урологические проблемы, в том числе те, за лечение которых не берутся в других клиниках.

Прием ведет команда специалистов, применяющая в своей практике рекомендации и стандарты Минздрава РФ и Европейских клиник. Вы можете записаться к урологу любой специализации, в том числе и урологу-андрологу, урогинекологу, детскому урологу-андрологу, нейроурологу, эндоурологу, онкоурологу.

При необходимости привлекаются врачи Урологического центра смежных специальностей: терапевт, нефролог, онколог, гастроэнтеролог, эндокринолог, гинеколог, педиатр, кардиолог и прочие.

Врачи регулярно участвуют в крупнейших урологических форумах, курсах и мастер-классах.

Прием уролога включает сбор анамнеза, осмотр и при необходимости дополнительные исследования. В день обращения доктором могут быть взяты все необходимые специальные анализы, например в процедурном кабинете можно сдать любые анализы крови и мочи, в кабинетах функциональной диагностики провести уродинамическое обследование, электро- и эхокардиографию. Ультразвуковая диагностика проводится как в объеме общепринятых методов обследования (УЗИ почек, брюшной полости, мочевого пузыря, предстательной железы, мошонки и т. п.), но и редких исследований как УЗДГ сосудов мошонки при варикоцеле, УЗДГ сосудов полового члена при эректильной дисфункции, исследование уретры и пр.

Полноценное оснащение центра, грамотные специалисты, разделение мужских, женских и детских приемов позволяют оказывать специализированную помощь с сохранением комфортных условий для пациентов.

При обследовании в день первичного обращения уже на повторном приеме врач имеет возможность поставить точный диагноз и назначить лечение при таких заболеваниях как:

— мочекаменная болезнь,

— мужское бесплодие,

— острый и хронический простатит,

— уретрит и инфекции,

— стриктуры и облитерации уретры,

— опухоли почек, мочевого пузыря, предстательной железы,

— почечные колики,

— доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома),

— цистит,

— острая задержка мочи,

— недержание мочи,

— опущения женских половых органов,

— эректильная дисфункция (импотенция) и нарушения эякуляции,

— варикоцеле и многие другие.

Обращаться к врачу-урологу или нефрологу нас всегда вынуждает мера, связанная с появлением различных симптомов какой-либо болезни. Однако далеко не все обращаются к специалисту для профилактического осмотра. Понятно, что в первом случае у нас сразу же идет ассоциация с болью, а вот во втором со стыдом и стеснением. Специалисты объясняют: это совершенно глупо стесняться и тем более откладывать свой визит к доктору, ведь состояние мочеполовой системы определяет полноту и качество нашей жизни.

Лечебно-диагностический центр урологии и андрологии доктора СоколоваА.В. — участник проекта «Клиника года — 2019. Южный Урал». Чтобы отдать свой голос за данный медицинский центр, выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

ЛОГО

г. Челябинск, ул. Тагильская 20А, ул.Тарасова 48.

Запись на прием к врачу по телефонам: +7 (351) 220-70-48; + 7 (963) 077-97-83.

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