Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске — Алексею Текслеру: После взрыва квартиры в городе подорожали, и мы не можем купить новое жилье

Жители дома в Магнитогорске, где 31 декабря прогремел взрыв, встретились с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона приехал в город 26 марта. Первым делом он осмотрел место трагедии, а потом направился в школу №14. Здесь в новогодние каникулы располагался штаб по ликвидации ЧП.

Здесь в актовом зале его уже ждали жильцы дома по пр. Карла Маркса, 164. В зале ни одного свободного места.

О КОМПЕНСАЦИЯХ НА ЖИЛЬЕ

Первым делом Алексей Текслер спросил, может ли присутствовать пресса во время разговора.

— Лично я ничего не скрываю. Но, может, вы против?

Народ разрешил журналистам остаться. И тут же посыпались вопросы главе региона. Люди заговорили о наболевшем. В первую очередь, о сертификатах на новое жилье. Власти пообещали расселить все семьи. Людям должны выплатить компенсации из расчета 31 725 рублей за квадратный метр. Однако жители столкнулись с проблемой:

— Когда нам объявили о компенсациях, стоимость квадратного метра жилья нас устраивала. Мы не знали, что квартиры вдруг подорожают на 20-25%. Сейчас мы не можем купить равноценное жилье и сделать в нем ремонт на эти деньги, — послышалась жалоба из зала.

Перед встречей врио губернатора приехал к дому на пр. Карла Маркса. Ему показали проект прогулочной зоны на месте трагедии.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Однако, проанализировав объявления о продаже квартир на популярном федеральном сайте, ясно, что купить жилье в Магнитогорске за предложенные государством деньги можно.

Например, типовая двухкомнатная квартира в высотке-новостройке в центре города площадью 58 кв. м стоит 1 млн. 764 тыс. руб. Или 30 тыс. 414 руб. за квадратный метр. Десятый этаж десятиэтажного дома, просторные комнаты, кухня в десять «квадратов». Отделка. Сдача дома — 3 квартал нынешнего года. Власти, кстати, продлили выплату компенсаций за аренду еще на три месяца.

Еще пример: «двушка» площадью 50 кв. м, кухня — 9 кв. м. Хороший ремонт, рядом — школа, крытый каток «Умка», торговый центр, поликлиники. Пятый этаж девятиэтажного дома. Цена — 1 млн. 600 тыс. руб. Или 32 тыс. руб./кв. м. Ну, так ведь с продавцом можно и поторговаться. Всегда уступят.

Можно поискать и дешевле. Например, продается трехкомнатная квартира площадью 66 кв. м, кухня — 9 кв. м. Стоит 1 млн. 850 тыс. руб. Или — 28 тыс. 030 руб. за «квадрат». Ремонт, инфраструктура под боком.

О СОСТОЯНИИ ДОМА

Во время взрыва обрушился седьмой подъезд. Жильцы из шестого подъезда позвали Алексея Текслера в гости — посмотреть, в каких условиях сейчас находятся квартиры.

— Недавно «Гипромез» объявил, что дом пригоден для проживания (это только предварительные итоги исследования — прим. ред.). А у нас пол качается! По подъезду трещины идут. А нам говорят, что жить можно, — заявил пенсионер, живущий в шестом подъезде.

Отметим, по поручению Владимира Путина расселить готовы весь дом полностью. Однако многие жильцы отказываются от этого. Они хотят остаться в своих квартирах.

Текслер пообещал каждому жильцу индивидуальный подход от властей.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

О МАШИНАХ

Следующая жалоба касалась автомобилей, припаркованных во дворе и поврежденных при взрыве:

— Нам говорили в январе, что компенсируют потерю. Но мы так ничего и не получили. У кого-то ремонт на 200 тысяч рублей тянет. У кого-то на 300. В страховой компании разводят руками. В мэрии ничего конкретного не говорят. Складывается такое ощущение, что власти о нас вообще забыли.

Отметим, зимой власти говорили в первую очередь о расселении. А также о материальной помощи на одежду и мебель. Все-таки, личные машины — это уже второстепенное. Тем не менее, утрата автомобиля — очень серьезная потеря денег. Особенно для тех, кто использует его для работы.

О БЮРОКРАТИИ

Обстановка в зале накалялась. Люди стали перебивать друг друга. Послышался женский плач.

— У меня при взрыве погибла мама, — сказала одна из жительниц. — Сертификат на жилье нам не дают. Сказали, что нужно доказать, что мы наследники...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699337" frameborder="0"></iframe> Врио губернатора Алексей Текслер на встрече с жильцами обрушившегося дома в Магнитогорске.Ульяна ШЕВЧЕНКО

Об этой проблеме «Комсомолка» уже писала. С такой бедой столкнулись около 10 семей. Например,

Виктор Анашкевич жил с родителями, но прописан в их квартире не был. Родители-пенсионеры погибли при взрыве. А Анашкевичу теперь через суд нужно доказать, что он является наследником на сертификат на новое жилье.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ ТЕКСЛЕР

Врио губернатора заявил, что не хватает индивидуального подхода к каждой семье со стороны чиновников. Вместе с ним в зале присутствовал его заместитель — коренной магнитогорец Евгений Редин. Алексей Текслер поручил ему остаться в городе до тех пор, пока он не поговорит с каждым жильцом обрушившегося дома. А потом распорядился остаться и другим замам и министрам, которые его сопровождали.

Также врио губернатора пообещал лично зайти в шестой подъезд и осмотреть часть квартир.