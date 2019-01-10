Какие квартиры смогут купить жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске на компенсацию от государства

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что жителям разрушенных от взрыва в Магнитогорске квартир выплатят компенсации из расчета 31 725 рублей за квадратный метр. Также компенсация положена собственникам в смежном подъезде, поскольку его будут сносить. Напомним, 31 декабря в десятиэтажке на пр. Карла Маркса, 164 рухнул седьмой подъезд. Причина не названа, но по предварительной версии это был взрыв газа.

«КП — Челябинск» изучила рынок недвижимости в Магнитогорске и посмотрела, что можно купить на компенсацию от государства.

КАКИЕ БЫЛИ КВАРТИРЫ В ДОМЕ НА ПР. КАРЛА МАРКСА

На сайтах недвижимости сохранились сравнительно старые объявления, которые не обновлялись пару недель. Впрочем, нашлось одно новое. По ним мы установили среднюю площадь квартир в доме на пр. Карла Маркса,164 и высчитали размер компенсации.

Однокомнатная 33 кв.м. Компенсация — 1,04 млн. руб.

Двухкомнатная — 55 кв.м — 1, 74 млн. руб.

Трехкомнатая — 70 кв.м — 2, 22 млн. руб.

Вот за такие суммы продавали квартиры в обрушившемся доме в последнее время:

Однушка до 1,3 млн. руб.

Двушка 1,8 млн. руб.

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В МАГНИТОГОРСКЕ

Цена однокомнатной в пятиэтажках в том же районе не превышает миллиона рублей. В домах на девять этажей — 1,1 млн. руб.

Двухкомнатные со старым ремонтом продают в районе 1,3 млн. С косметическим ремонтом — 1,5 млн.

Двушку в новом ЖК неподалеку от обрушившегося дома готовы отдать за 1,9 млн.

Чуть ниже по пр. Карла Маркса сдают квартал новостроек. Вот сколько стоит в нем жилье:

Однокомнатная 34 кв.м — 1,1 млн.

Студия 41 кв.м — 1,25 млн

Двухкомнатная 49 кв.м — 1,3 млн.

Трехкомнатная квартира 88 кв.м в микрорайоне по соседству в новом доме — 2,7 млн. Двушка здесь же стоит около 2 млн.

ХВАТИТ ЛИ ДЕНЕГ?

Получается, что компенсации хватит не на все варианты жилья. С другой стороны цену на недвижимость часто намеренно завышают на десятки тысяч, а то и сотню, чтобы сбить ее при торге.

В обрушившемся подъезде у жильцов была техника, мебель. Семьям из таких квартир на имущество первой необходимости (бытовая техника, мебель) полагается компенсация 300-500 тыс. рублей в зависимости от количества комнат.

Взрыв в Магнитогорске произошел 31 декабря ранним утром. Большинство жителей еще спали — погибли 39 человек. За пару минут до обрушения из подъезда вышел Евгений Юрченко — все произошло на его глазах.

Первыми на помощь пострадавшим пришли соседи. Например, гастарбайтер Алан или Наталья, собака которой за час до трагедии не могла найти себе места. Были и антигерои — украинский пранкер обзванивал магнитогорцев и задавал циничные вопросы.

Настоящим чудом стало спасение из-под завалов десятимесячного Вани Фокина. Он провел в саркофаге из обломков 36 часов. Спасатели говорят, что его спасло одеялко. Сейчас ребенка лечат в московской клинике. Он идет на поправку, а накануне к нему приходили спасатели, которые достали его.

Дом на Карла Маркса, 164 хотят разделить на две части — снести обрушившийся и смежные подъезды. В образовавшемся пролете планируют сделать мемориал. Первые эскизы уже есть.

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