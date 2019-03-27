«Самое опасное восхождение»: в Челябинске альпинисты покорили шестиметровую гору снега

На дворе конец марта, а в челябинских дворах по-прежнему лежат снежные кучи — почерневшие от грязи. Ответственные за уборку, скорее всего, думают: чего уж напрягаться, сами растают. Но челябинцы не сдаются и пытаются заставить коммунальщиков работать.

Так, жители Советского района попытались привлечь внимание к куче во дворе смешным видео — два друга альпиниста покорили здоровенный сугроб. Ролик про их восхождение посмотрели тысячи человек.

«ЧЕЛЯБИНСКИЕ ГОРЫ — САМЫЕ ВЫСОКИЕ»

— Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, — цитируют альпинисты Высоцкого и устанавливают страховку: веревки, карабины — все серьезно. А мало ли! Эту вершину еще никто не покорял. Неизвестно, какие опасности на ней могут подстерегать.

Путь до вершины по диагонали — примерно шесть метров. Степан Подольный и Владимир Живулин занимаются альпинизмом со школы. Покоряли вершины Грузии, Крыма, Кавказа. Опытные скалолазы признаются, восхождение на сугроб у дома на ул. Кузнецова, 3 было самым сложным в их жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699601" frameborder="0"></iframe> Альпинисты из Челябинска совершили восхождение на 6-метровый сугроб во дворе.Видео: Степан Подольный

— Челябинские снежные горы самые высокие! Мы поднимались в суровых городских условиях: страдали от недостатка свежего воздуха и режима черного неба. Было очень грязно… ой, страшно! Кучу назвали «Южуралмост» — в честь компании, ее навалившей, — смеются альпинисты.

На «опасное» восхождение Степан взял и своего сынишку. Он справился с горой и без экипировки.

Друзья занимаются альпинизмом со школы. Фото: Степан Подольный.

Степан и Владимир понимают: чтобы проучить коммунальщиков за снежную НЕуборку, одного ролика маловато. Решили еще поучаствовать в конкурсе на самый красивый уральский сугроб. Его устроил один екатеринбургский бар. В честь победителя организаторы создадут коктейль, который будет повторять цвет и форму сугроба. Мэр города, где победит сугроб, получит снимок снежной кучи, а также сертификат на годовое наслаждение напитком. Вместо трубочки ему символично вручат маленькую лопатку.

А на дворе конец марта! Фото: Степан Подольный.

КУЧА ЛЕЖИТ УЖЕ МЕСЯЦ

По словам Степана, куча «Южуралмост» в их дворе образовалась еще в начале марта. По ней постоянно лазают дети. Ему, как отцу, нисколько неприятно смотреть на это.

— Снег с дорог и дворов вываливают прямо на тротуары и детские площадки. Я звонил в управление ЖКХ. Коммунальщики сказали, что имеют право сваливать снег небольшими кучами на газоны и площадки. А эти кучи якобы навалили дорожники и магазин, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Степан Подольный.

Куча во дворе лежит с начала марта. Фото: Степан Подольный.

«Челябинский Эверест» так и стоит. Подтаивает потихоньку — на улице «плюс». Вот только, как бы он не превратился в глубоководную реку!

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