2019-03-28T11:23:30+03:00
Томинский ГОК

В Сосновском районе обсудили проекты для размещения водовода Томинского ГОКа

В обсуждениях участвовали жители Томино и Полетаево
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В Сосновском районе прошли общественные обсуждения проектов планировки и межевания территории для размещения линейного объекта водовода для производственных и хозяйственно-питьевых нужд АО «Томинский ГОК»

В обсуждениях приняли участие порядка 100 жителей Томинского и Полетаевского сельских поселений.

В здание администрации Томинского сельского поселения 27 марта 2019 г. состоялись общественные обсуждения по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта водовода для производственных нужд в границах Томинского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. На мероприятии присутствовали порядка 40 жителей Томинского сельского поселения и владельцев дачных участков и иных объектов, расположенных на данной территории. Все желающие могли заблаговременно ознакомиться с проектом в администрации Томинского сельского поселения. В состав рабочей группы вошли представители администрации и совета депутатов района. Непосредственно на общественных обсуждениях проект представляли его разработчики — специалисты ОАО ЮжУралБТИ и ООО «НИЭП». Со стороны заказчика проекта в обсуждении приняла участие вице-президент Русской медной компании (АО «РМК») по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар. Вопросов по проекту у участников общественных обсуждений не возникло.

Также общественные обсуждения состоялись 27 марта 2019 г. в доме культуры Полетаевского сельского поселения. На них присутствовало порядка 60 человек. В состав рабочей группы вошли представители администраций Полетаевского сельского поселения, Сосновского муниципального района и совета депутатов. Вице-президент РМК Наталия Гончар и разработчики проекта ответили на все возникшие у участников мероприятия вопросы, которые касались преимущественно того, не причинит ли водовод неудобств владельцам садовых участков в Полетаево.

Томинский горно-обогатительный комбинат будет построен в Сосновском районе Челябинской области на Томинском месторождении медных руд — одном из 50 самых крупных месторождений в мире. Томинский ГОК обещает стать одним самых масштабных, современных и высокотехнологичных проектов в цветной металлургии России последних лет. Проект строительства Томинского ГОКа включен в «Стратегию развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». Запуск Томинского ГОКа позволит также решить одну из самых серьезных экологических проблем Челябинской области. С помощью закладочного материала, произведенного на основе хвостов обогатительной фабрики Томинского ГОКа, планируется ликвидировать Коркинский угольный разрез. Эндогенные пожары в разрезе являются одним из главных источников загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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