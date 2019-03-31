В Челябинске камерный хор имени Валерия Михальченко хранит секретную партитуру

С хором солировали вокалисты мирового уровня, сотрудничали известные зарубежные дирижеры. А началась жизнь коллектива, как вспоминают ветераны, с крохотного полуминутного хорала Баха.

МИХАЛЬЧЕНКО ИСКАЛ СИСТЕМУ ИДЕАЛЬНОГО ЗВУЧАНИЯ

В 1974 году преподаватель Челябинского музыкального училища Валерий Михальченко собрал самых талантливых студентов вокального и дирижерско-хорового отделений. 13 лет коллектив выступал в статусе любительского, хотя жюри всероссийских хоровых фестивалей присуждали челябинцам главные призы.

Органный зал на Алом поле стал первой концертной площадкой хора в статусе профессионального. 1990 г. Фото: архив филармонии.

Мечта Михальченко о профессиональной сцене сбылась в 1989 году. Домом для хора стала филармония.

— Валерий Васильевич был дирижером от Бога и очень притягательным человеком. Суров, но справедлив. Бывало, приходит на репетицию, а кое-кто из артистов ля-ля-ля, на него ноль внимания. Время-то идет. Он по роялю как кулаком грохнет. Девчонки аж сожмутся… Сам он был титаном в своем деле, музыкой занимался, можно сказать, круглосуточно. Знал тембр каждого хориста. Искал и нашел систему идеального звучания, чтобы голоса сливались, словно икринка к икринке, — вспоминает Георгий Дунаев (он в хоре с первого дня).

Создатель камерного хора Валерий Михальченко был дирижером от Бога и очень притягательным человеком. Фото: архив филармонии.

Музыкальные эксперты ставили хор Михальченко в один ряд с Капеллой Санкт-Петербурга под руководством Чернушенко или Московского камерного хора Минина. Эти именитые дирижеры высоко отзывались о Михальченко, а его хор, ставший культурным брендом Южного Урала, воспринимали как коллектив мирового уровня.

40 лет Валерий Михальченко (педагог, народный артист РФ, ярчайший представитель российской хоровой школы) был неразлучен со своим детищем. В 2013 году его не стало.

ЦЕРКОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ПЕЛИ НА... СОВЕТСКИЕ ТЕКСТЫ

В советские времена исполнение церковных песнопений не приветствовалось, за них с главного дирижера Михальченко, члена КПСС, партийные органы стружку снимали. Но он хотел строить репертуар хора на русской классике, народной и духовной музыке, которую особенно любил. И находил выход. Духовные песнопения хор исполнял… на советские тексты.

— Слава Богу, со временем стало возможным петь их в оригинале, да еще и под сводами церкви, где духовная музыка звучит по-особому. Пели в церквях России и за рубежом, на открытие храма-памятника на Крови в Екатеринбурге, в Златоусте возле Серафимовского кафедрального собора на открытии памятника императору Николаю Второму, — поведал Георгий Дунаев.

— Прошлой осенью на гастролях в Австрии впервые за 45-летнюю историю хора мы пели Мессу Моцарта под орган не в концертном варианте, а во время католического богослужения с клироса церкви в городке Вайцберг. Прихожане слушали с благоговением, а мы испытали трепет, подобный тому, когда поем в православных храмах, — рассказала Ольга Селезнева, преемница Валерия Михальченко, возглавившая хор, когда его не стало.

Австрия, г. Вайцберг, 2018 г. В базилике Папы Римского Франциска хор во время католического богослужения спел Мессу Моцарта под орган, а потом дал небольшой концерт для прихожан. Фото: Надежда Пелымская.

— Среди наших зрителей есть, пожалуй, самая преданная поклонница, — продолжает Ольга. — Узнав в 2017 году, что мы будем участвовать в православном фестивале на острове Валаам, она поехала туда, несмотря на долгую дорогу. Позже поделилась: «Только вы запели, и храм сразу ответил. С другими коллективами такого не происходило». А зарубежные коллеги нам говорят, что так прочувствованно духовную музыку умеют петь только русские.

Остров Валаам (Карелия), 2017 г. На международном фестивале православного пения «Просветитель» камерный хор Челябинской филармонии был единственным светским коллективом. Фото: Александра Третьякова.

ЖЕНЩИНА НА "КОРАБЛЕ"

Преемница Михальченко, художественный руководитель и главный дирижер хора Ольга Селезнева появилась на белый свет в том же году и почти в то же время, когда хор только разучивал первые произведения. Дирижер — профессия штучная, эксклюзивная. А женщина-дирижер вообще скорее исключение, чем правило.

Ольга Селезнёва – талантливая и достойная преемница основателя хора Валерия Михальченко. Фото: Надежда ПЕЛЫМСКАЯ.

Сама Ольга о ней мечтать не смела. Но когда Михальченко заболел и уже не мог продолжать репетиции, он именно ее благословил возглавить коллектив.

— Некоторые наши артисты, даже более старшие по возрасту, называют меня мамой, — улыбается Ольга. — Считаю себя обязанной беспокоиться о каждой мелочи, заботиться не только о творческой стороне, а о жизни хора в целом. Как и где должна пройти репетиция, как и на чем артисты будут стоять на сцене, какая температура в зале и многое другое. Работать приходится в режиме нон-стоп. В творческой жизни коллектива все время что-то происходит. Хочется объять необъятное. А мы все можем исполнять: от хоровых проповедей до джаза и рока.

В свое время Михальченко объявил хор (40 артистов) ансамблем солистов. Каждый голос — на вес золота. Он говорил, что по красоте и силе звучания камерный хор не уступает оркестру, а универсальным вокалистам по силам любые жанры. Хор не подводит своего создателя.

В творческом багаже хора более 70 сложнейших и разнообразных концертных программ, лучшие из которых оценены высокими наградами. Фото: архив Челябинской филармонии.

ЭТУ ЛИТУРГИЮ ПОЮТ ТОЛЬКО ЧЕЛЯБИНЦЫ

Раньше репертуар состоял в основном из классических произведений: «Литургия» Чайковского, рахманиновское «Всенощное бдение», «Реквием» Моцарта… Вечные ценности.

— Наш эксклюзив — «Литургия Святого Иоанна Златоуста», композитор Константин Варгин написал ее в 1908 году, — говорит Ольга. — Камерный хор единственный исполнитель. Как рассказывал Валерий Васильевич, он еще в 90-х годах увидел ноты сочинения у священнослужителя челябинского храма отца Георгия. А премьера состоялась уже в «нулевых». Михальченко сам сделал электронный набор нот и велел партитуру никому не отдавать. Это как завещание, и мы его выполняем. Ноты у нас не раз просили, но мы вежливо отказываем. А без них даже человек с абсолютным слухом не в состоянии спеть «Литургию».

А еще хор был первооткрывателем сочинений, которые до него никто не исполнял: «Dies Irae» А. Кальдара, «Плач Аввакума» К. Волкова, мадригалы XVI-XVII вв., «Stabat Mater» Дж. Перголези, «Реквием» Л. Керубини, духовные сочинения Дж. Верди.

Камерный хор Челябинск.Презентационный ролик 2018

Зал органной и камерной музыки «Родина». Здесь проходит большая часть концертов хора имени В. Михальченко. Фото: Надежда Пелымская.

ПО ЯПОНСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ ЗА ТРИ ДНЯ

С годами репертуар становится все обширнее. Романсы, песни военных лет и из культовых кинофильмов, арии из оперетт… В концерте «Золотые хиты зарубежной эстрады» хористы исполняют песни The Beatles, Boney M, Pink Floyd, Deep Purple, ABBA на английском языке и всегда при аншлаге. Послушать веселые песенки из мультфильмов «Крошка Енот», «Бременские музыканты» и других челябинцы приходят семьями.

— У нашего хора есть, слава Богу, своя публика. На любом концерте в зале знакомые лица. Сейчас время такое — зрителя надо завоевывать, удивлять, меняя жанры и формы подачи, — объясняет хормейстер Алексей Просеков. — Программу «По японским технологиям» (музыка аниме и компьютерных игр) мы подготовили за три дня — очень короткий срок. Хором дирижировал Кеничи Симура из Токио, он был поражен такой оперативностью.

КОГДА ПРОИСХОДИТ ЧУДО

— Оставаясь классическим академическим хором, привносим в репертуар разнообразие, к которому стремился Валерий Васильевич, — говорит Ольга Селезнева. — Театрализованную музыкальную программу «Госпожа Оперетта» задумал еще Михальченко. Мы ее воплотили, выбрав фрагменты из самых популярных спектаклей этого жанра. Публика, привыкшая к статичности хора, была в восторге: артисты не только пели, но и танцевали.

В музыкальном спектакле «Госпожа Оперетта» артисты показали не только вокальные, но и пластические способности. Фото: Надежда Пелымская.

Пластику танцовщиков и актерское мастерство они продемонстрировали в недавнем музыкально-драматическом спектакле «Смерть чиновника», вызвавшем фурор публики. Герои «Пестрых рассказов» Чехова запели в прозе со сцены зала Прокофьева.

Вряд ли в какой-то еще филармонии, кроме Челябинской, ставили оперу, причем в двух действиях, в жанре клоунады-фантасмагории. Хор вышел в полном составе, главные роли исполнили Николай Волков, Иван Морозов, Алексей Просеков, Михаил Хрусталев, Мария Ромина, Наталья Пугачева, Борис Цыпышев и другие артисты.

— Я не знаю примера, чтобы хоровой коллектив так театрально сыграл оперу, — лаконично выразил свой восторг Адик Абдурахманов, руководитель камерного оркестра «Классика», тоже участвующего в опере.

В «многонаселенной» опере-клоунаде «Смерть чиновника» по рассказам Чехова артисты хора играют все главные роли. Фото: Надежда Пелымская.

— Новые жанры — это возможность проявить способности, о которых мы не подозревали, — говорит артист хора Дамир Сафин. — Мы настолько привыкли к высокому уровню качества, что для нас это норма. Тем не менее, когда хором уже руководила Ольга Петровна, я испытал нечто невероятное. Выступали в Польше в конкурсной программе. Зал большой, мы встали широко друг от друга, во всю сцену. Стою справа в баритоновой группе и вдруг… слышу сердцебиение сопрано в противоположном краю. Чудо! Трудно словами описать это ощущение. Исполнение было такое, аж мурашки по коже. Когда поешь свою тему, обычно этого не ощущаешь. А тут я услышал полноту гармонии, ходы альтов, сопрано. В тот момент понял: мы станем победителями конкурса. Так и случилось.

«РУССКИЕ, ВЫ ВСЮ ДУШУ ПЕРЕВЕРНУЛИ»

Зарубежная публика более всего ценит русские народные песни и духовную музыку. В Германии и Австрии развита хоровая культура, но это любительский хоры. Профессионалов из Челябинска там принимают на ура.

Впечатления от пения челябинского хора в Австрии можно передать одной лишь фразой зрителя из города Грац: «Такого величественного пения мы еще не слышали».

— В Берлине на наших концертах зрители радовались, как дети. Энергия и мощь русских песен приводят их в небывалый восторг, — поделилась артистка хора Елена Логинова. — Когда после исполнения «Маленькой торжественной мессы» в великолепном берлинском зале «Концертхаус» на две тысячи зрителей мы услышали команду от Ольги Селезнево: «Теперь поем «Барыню», я подумала: «Какая «Барыня» после Россини!». Спели, и зал взорвался овацией.

Берлин, церковь кайзера Вильгельма, 2014 г. Над алтарем парит 5-метровая фигура Христа. Господь словно внимал божественному пению челябинского хора. Фото: Надежда Пелымская.

Елена рассказала, как после выступления в польском городе Белосток к ним подошла местная жительница и со слезами на глазах сказала: «Русские, вы всю душу перевернули». Спросила, где находится Челябинск. Ей объяснили: это три тысячи километров от Белостока. Она переспросила: «Туда и обратно?». — «Нет, в одну сторону». Надо было видеть ее изумление…

КСТАТИ

В юбилейном концерте камерный хор покажет грани своих возможностей

Праздничный вечер состоится в зале им. С. С. Прокофьева 5 апреля — в день рождения основателя камерного хора Валерия Михальченко. Публика услышит премьерные сочинения и лучшее из репертуара.

В программе:

I отделение

Р. Щедрин. «Озорные частушки»

М. Бембинов. «Veni Sancte spiritus» (Приди, Дух животворящий)

З. Мулич. «Достойно есть» из «Цыганской литургии». Премьера

Ф. Мендельсон. «Ave Maria». Восьмиголосный хор. Солист — заслуженный артист РФ Николай Волков

Г. Свиридов. «Пушкинский венок», «Зорю бьют», «Стрекотунья-белобока»

II отделение

Е. Поплянова. «Смерть чиновника» № 12-18

В. Гаврилин. «Перезвоны», «Весело на душе», «Страшенная баба»

И. Ерошкин. «Уж я лесом шла» из сюиты «Лирика русской свадьбы». Премьера. Солистка Наталья Пугачева

«Words» (Слова) Из репертуара «The Real Group»

А. Эткинс — П. Эпуорт. «Skyfall» (Падение небес) из фильма «007: Координаты «Скайфолл»

Ю. Фалик. «Благословим любовь!»

ДОСЬЕ «КП»

Об истории Челябинского камерного хора имени Валерия Михальченко написана книга, выпущены восемь аудиодисков, обновляются подарочные буклеты. В творческом багаже — более 70 программ и около 700 исполненных произведений самых разных жанров.

Камерный хор основан в 1974 году при Челябинском хоровом обществе народным артистом РФ Валерием Михальченко. С 1989 в статусе профессионального работает в Челябинской филармонии. Культурный бренд Южного Урала. Неоднократно становился лауреатом международных, всесоюзных и республиканских фестивалей и конкурсов.

Выступал во многих городах России: Москва, Волгоград, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Воронеж, Вологда и др. С триумфом гастролировал за рубежом: Италия, Латвия, Франция, Германия, Польша Чехия, Австрия. Коллективом создано более 70 сложнейших и разнообразных концертных программ. Спето более 700 различных произведений. В эфир вышли телевизионные и радиопередачи, выпущены компакт-диски и пластинки.

В составе коллектива — хормейстер, два концертмейстера, 40 артистов. Художественный руководитель и главный дирижер — Ольга Селезнева.