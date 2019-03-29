2019-03-29T21:15:15+03:00
Общество

К Алексею Текслеру в Челябинск приехала жена с сыном

Фотографию семьи он опубликовал в соцсети и обратился к челябинцам
Инна КУМЕЙКО
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Алексей Текслер с семьей на Площади Революции.Алексей Текслер с семьей на Площади Революции.Фото: Instagram.com
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В официальном Инстаграме врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера появилась новая фотография. Вечер. Челябинск. Площадь Революции. В кадре — глава региона, его жена и сын:

«Друзья, когда у меня есть свободные секунды, я читаю комментарии и директ. Ответить всем я физически не могу. Но все отзывы без внимания не остаются.

Однако в пятницу вечером хотел бы, чтобы наши с вами проблемы ушли на второй (третий-четвертый и т.д.) план. Ко мне приехала моя семья. Хочется показать им, что в нашем новом доме есть много хорошего! Поделитесь с нами своей пятничной радостью».

Челябинцы немедля откликнулись:

Les276grossman: «Грузить работой будем в понедельник. Отдыхайте».

Flip_off: «Проведите выходные на Тургояке, это по праву стоящая достопримечательность. Энергетическое место».

Gavrilovaexyou: «Можно пройтись по четырем церквям разных конфессий на ЧМЗ. Интересно и познавательно!».

Alex_urban: «Вот это уже разговор! Сразу видно серьезное отношение к Челябинску! Спасите наш город».

Tatyana_nafikova: «В Челябинске живут очень хорошие люди., которые помнят про такие качества, как искренность, доверие, бескорыстность, миролюбие, доброта. Пусть ваше новое окружение будет наполнено таким составом. Изумрудный карьер — прекрасное место для прогулок».

spiridonovsv: «Не знаю кто пишет тексты, или правда Вы, но так писать - это класс, по человечески...такого в этом регионе не было никогда».

КСТАТИ

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Что известно о семье врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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