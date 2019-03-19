2019-03-19T21:31:38+03:00
Общество

Первой леди Челябинской области стала вице-миссис Москвы

Что известно о семье врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера
Валентина ВАГАНОВА
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Ирина Текслер. Фото: соцсети.Ирина Текслер. Фото: соцсети.
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Бориса Дубровского на посту губернатора Челябинской области сменил Алексей Текслер. Пока с приставкой врио - временно исполняющий обязанности. До сегодняшнего дня он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.

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Алексею Текслеру 46 лет. Родился в Челябинске. Позднее его семья переехала в Норильск. Здесь он окончил вуз и построил карьеру. В 2008 году стал главой администрации Норильска. В этом же городе Алексей Леонидович встретил свою жену.

Ирина Текслер, до замужества Митяш, коренная норильчанка. На пять лет младше своего мужа. Имеет медицинское образование и высшее экономическое.

Ирина коренная норильчанка. Фото: соцсети.

Ирина коренная норильчанка. Фото: соцсети.

Работала в Норильске на «Канале-7», вела спортивную рубрику. Журналистского образования у Ирины не было, но благодаря своим материалам она выиграла конкурс на обучение в московской школе журналистики. По окончанию получила приглашение на работу в столице, но вернулась в Норильск. Как раз по возвращению она и познакомилась со своим будущим мужем.

Ирине 41 год. Фото: соцсети.

Ирине 41 год. Фото: соцсети.

Ирина участница конкурсов красоты, «Вице-миссис Москва — 2016». Основательница спортклуба «Тонус клуб» на Арбате (Москва). Была руководителем магазина «Л’Этуаль» в Норильске. Известно также, что супруги Текслер воспитывают сына.

Ирина "Вице-миссис Москва - 2016". Фото: соцсети.

Ирина "Вице-миссис Москва - 2016". Фото: соцсети.

Супруги Текслер воспитывают сына. Фото: соцсети.

Супруги Текслер воспитывают сына. Фото: соцсети.

Ирина Текслер с сыном. Фото: соцсети.

Ирина Текслер с сыном. Фото: соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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