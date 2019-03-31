Три версии названия челябинского Парижа

1 июня в Челябинском Париже состоится легкоатлетический марафон. В соревнованиях примут участие тысяча спортсменов, в том числе из США и Канады и Европы. Поданы заявки даже из Объединенных Арабских Эмиратов.

Гостей явно интересует вопрос: как на Урале появился Париж? Традиционный ответ прост, но не верен. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» опровергает, что название дали казаки, вернувшиеся домой после войны с Наполеоном.

ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКИ И ХВОСТ СИВОЙ КОБЫЛЫ

О, Париж! О нем можно писать романтично. Например, вот так:

«Чем пахло на маленькой парижской улочке Риволи? — Горячими булочками, свежим бельем, вывешенным хозяйками на балконах, золотой соломой, разбросанной на мостовой, чтобы приглушить звук колес экипажей. Именно здесь молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открыл крохотный магазинчик по продаже ароматов. Местные модники, покупая здесь флаконы с цветочным одеколоном Senteurs des Champs или Esprit de Fleurs …».

И буднично. Как-то так:

«По утрам в Париже поют петухи. Отставной сержант Иван Корсаков просыпается вместе с ними. Потихоньку запрягает лошадь, и вперед — на фуражный двор. После войны механик авиаполка «Нормандия- Неман» Иван Корсаков проводил друзей-пилотов во Францию, а сам поехал на родину, в Париж…».

Нелегкая ноша быть красивой нагайбачкой.

«ШАНЕЛЬЮ» ЗДЕСЬ НЕ ПАХНЕТ

Дело в том, что в мире есть два Парижа — столица Франции и Париж — село на отшибе Челябинской области. О, том, что в Париже по утрам поют петухи, я писал лет 30 назад одной из центральных газет. Кто только из журналистов тогда не обыгрывал эту тему!

А что, прикольно! Например, писали про девушку, секретаря комсомольской организации Парижа (как сельскохозяйственная единица — совхоз «Астафьевский»), что преподавала в школе французский язык. Или про доярку, которая стала депутатом — «Депутат Парижа».

Обыгрывали в заголовках парижских баранов («Бараны Парижа — самые упрямые в мире»), парижский мед («В Париже не жизнь, а мед»), и так далее, и тому подобное. В Челябинской области гордились (и гордятся!) — у нас, мол, свой Париж, хоть и без Монмартра.

А потом уральцы и вовсе удивили страну, поставив в центре Парижа копию Эйфелевой башни. Как говорится, мы хоть не «Шанелью» пятый номер, а «тройным» на праздники освежаемся, и устриц по праздникам (а уже тем более лягушек!), не едим, но свою марку держать умеем!

Нагайбаки составляли в казачьем войске особый полк.

«ИНОСТРАННЫЕ» ПОСЕЛЕНИЯ ПОЯВИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Уральский Париж сейчас знают все. А вот историю этого Парижа знают плохо. И многие события трактуют неверно.

Вот, например, как-то на одном из центральных каналов прошел цикл передач «Опорный край державы». Леонид Парфенов (очень уважаемый мною журналист) с подачи одного из уральских краеведов поведал стране историю о том, как на Урале появились поселки с названиями европейских городов — Париж, Варна, Берлин, Кассель, Варшава, Порт-Артур и так далее, всего более 30 населенных пунктов. Мол, эти названия дали поселкам казаки-нагайбаки в честь своих побед, когда в 1814 году вернулись из заграничного похода (интересно, а Порт-Артур здесь причем?).

Спросите любого человека, и он тоже подтвердит эту версию. На самом же деле, все это — чушь полная!

Ну, представьте себе неграмотного казака-нагайбака, который, вернувшись из Франции, стряхнул пыль с сапог, выпил чарку, вытер рукавом усы и сказал:

— Отныне, месье и мадам, сей населенный пункт будет именоваться в честь французской коммуны Фер-Шампенуаз! Для того, чтобы было проще, можно писать слитно — Фершампенуаз. Грамотные есть?

Нагайбачки - невесты на выданье.

Фершампенуаз (в просторечии его до сих пор называют Фершанкой!), произнеси трудно, но можно. А как вам название Арс-сюр-Об? Каково это неграмотному крестьянину произнести? (Впрочем, от названия осталась только первая часть — Арси).

С какого, как говориться, перепоя, начали казачки по-французски между собой перетирать? Не было этого. Как не было в то время и самых поселков. Фершампенуаз появился в 1843 году, как и Париж, через 30 лет после окончания Отечественной войны 1812 года. В ту пору ветераны войны с Бонапартом поди уж вымерли!

НАГАЙБАКОВ НЕ БИЛИ НАГАЙКАМИ

Откуда, кстати сказать, взялись сами нагайбаки? По этому поводу тоже ходит много слухов. При Иване Грозном жили они где-то возле Казани, а потом перебрались ближе к Уфе. По одной из версий слово «нагайбак» переводится как «Стоянка ногайской орды». А ногайцы кочевали от Кавказа до самой Перми.

По всему, видимо, нагайбаки имели ногайские и татарские корни. Но, как рассказывал мне один дедушка-краевед, постепенно мешались с тептярями, бухарцами, армянами, персами, аравитянами — всего, мол, течет в нагайбакских жилах кровь девяти национальностей! Сами нагайбаки себя татарами не считали, хотя и числились ими по паспорту. Они — народ самостоятельный! Даже в советские времена в Париже говорили:

— Я не татарин, я нагайбак. Таки запишите!

А что с верой? Чтобы облегчить свою жизнь и показать лояльность русским царям, некоторые татарские мурзы-мусульмане стали менять веру. За ними постепенно последовало и простонародье. С тех пор крещеных татар стали называть кряшенами.

Приняли христианство и нагайбаки. Дело это было добровольное, но «знатоки» истории говорили, что слово «нагайбак» произошло от того, что их нагайками в христианство загоняли.

Василий Суворов - первый атаман нагайбаков, отец великого полководца.

Опять чушь! Нагайбаки вели себя смирно и, в отличие от своих соседей, не бунтовали, за что в 1736 году императрица Анна Иоанновна пожаловала им статус казачества и освободила от выплаты ясака. (Кстати, первым наказным атаманом нагайбаков был Василий Иванович Суворов — отец будущего российского генералиссимуса).

В 30-40-е годы XIX века башкиры и киргиз-кайсаки постоянно делали набеги друг на друга, и государю-императору Николаю I это весьма не нравилось! В 1842 году он издал указ построить на границе сеть крепостей, которые повелел заселить казаками-нагайбаками. Нагайбакам дали на сборы одни сутки, и велели перебраться за Уральский хребет, что они и сделали. Первоначально поселения нагайбаков назывались участками (Париж, например, был участком N4), но сами казаки дали им другие имена.

Здесь тоже есть противоречия. По одним данным, Париж назывался Балыклы, а по другим — Яна Ул. Тут уж не знаю, кому верить!

КТО ЖЕ ДАЛ ИМЯ УРАЛЬСКОМУ ПАРИЖУ?

В истории этих уральских населенных пунктов есть еще одна существенная неточность. В некоторых источниках указывается, что идея присвоить поселкам зарубежные имена принадлежит Оренбургскому губернатору генерал-лейтенанту Сухтелену. Но в это время Павел Петрович уже 10 лет, как упокоился.

Переименование произошло в бытность Оренбургского губернатора Владимира Афанаьевича Обручева, который подписал по сему поводу особое «положение». А вот кто был автором идеи? Загадка!

Но кому конкретно пришла в голову эта веселая мысль, до сих пор неизвестно. В наше время названия поселков несколько упростились и изменились. Арс-сюр-Об превратился просто в Арси, Сухтеленка — в Сухтелинку, а Варшавский (Карталинский район) — в Варшавку.

Что касается Парижа, то за последние годы его население значительно уменьшилось. Многие хозяйства развалились. Народ начал искать более счастливой доли и стал стремительно разбегаться. Куда? В Магнитогорск, да на вахту — на север.

Ну, не в Париж же!

А эта башня стоит в Челябинске на Тополиной аллее.

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