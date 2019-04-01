Три главных итога Магнитогорской недели материаловедения

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова завершилась вторая Магнитогорская неделя материаловедения «Magnitogorsk Мaterials Week, Spring 2019: Severe plastic deformation of metallic materials». Ученые с мировым именем России, CША, Индии обсудили актуальные аспекты интенсивной пластической деформации металлических материалов.

Идея проведения такого семинара была предложена командой лаборатории «Механика градиентных наноматериалов» МГТУ им. Г.И. Носова два года назад. Помимо чтения лекций, в программу семинара вошли экскурсия на Магнитогорский металлургический комбинат, экскурсия по городу Магнитогорску, посещение R&D парка МГТУ и горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск».

«Во-первых, надо поздравить университет, потому что таких мегагрантов по России немного. Это, с одной стороны, признание приглашенных ученых, а с другой стороны, и в большей степени, признание университета. С этим можно поздравить. Всегда нужно стремиться к познаванию чего-то нового, трудного, и, например, то, что в данном случае молодежи приходится работать на английском языке, это уже расширение сознания, и это обязательно даст толчок вперед. Не говоря о том, что знакомство с ведущими учеными, учеными мирового уровня, дает ориентир на самый высокий уровень. Уровень научных исследований тоже мировой, и это опять же хороший ориентир», — комментирует Радик Мулюков, член-корреспондент РАН, директор Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа).

На семинаре Радик Рафикович рассказал об объемных наноструктурных материалах, об их методах получения, структуре, механических и физических свойствах. Также в течение пяти дней с презентациями выступали Мегуми Кавасаки, профессор Государственного университета Орегона (США), Пунит Тандон, профессор Индийского института информационных технологий, дизайна и промышленности (Индия), Айрат Назаров, профессор Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа), Алексей Волков, профессор института физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН (г. Екатеринбург), Александр Жиляев, заведующий лабораторией «Механика градиентных наноматериалов» МГТУ им. Г.И. Носова, главный научный сотрудник Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа) и другие.

Главным итогом работы семинара стало подписание договора между тремя лабораториями университетов России и CША: лаборатория «Механика градиентных наноматериалов» МГТУ им. Г.И. Носова, лаборатория прочности Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (г. Екатеринбург) и лаборатория перспективных материалов, процессов и анализа Государственного университета Орегона (г.Орегон, США). Новый договор направлен на проведение совместных исследований, организацию совместных научных семинаров.

К слову, на прошлой Неделе материаловедения, которая прошла в ноябре, был подписан договор с лабораторией наноматериалов Политехнического университета Каталонии (г. Барселона, Испания) и Сколковским институтом науки и технологий (г. Москва).

Вторым итогом стало достижение договоренности для совместного участия ученых университета в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований со странами БРИКС. Ученые МГТУ совместно с профессором Пунитом Тандоном из Индии и зарубежным партнером из университета города Чанша (КНР) обсудили совместные научные тематики для участия в этом конкурсе. В ближайшее время будет оформлена заявка на участие.

В-третьих, один из участников семинара, профессор Института проблем сверхпластичности металлов РАН (г. Уфа) Айрат Назаров приглашен в качестве спикера на традиционную молодежную научную конференцию «Magnitogorsk Rolling Practice 2019», которая пройдет в МГТУ им. Г.И. Носова в июне. Профессор выступит с темой, посвященной использованию молекулярной динамики в материаловедении, которая очень перспективна при исследовании в области обработки металлов давлением.

«Подводя итог, можно сказать, что мы с достоинством провели это мероприятие. Магнитогорская неделя материаловедения получилась очень разнообразной и насыщенной. Здесь были лекции, представляющие интерес и для студентов, и для исследователей, преподавателей. Программа, которая была запланирована, полностью реализована, в том числе экскурсия по городу, на Магнитогорский металлургический комбинат, в наш R&D парк. Для гостей также было организовано посещение Горнолыжного центра. Немногие университеты способны в рамках научного мероприятия предложить такую насыщенную программу. И впредь мы будем совершенствоваться и развиваться в этом направлении.

Важный вывод, который мы также сделали в ходе семинара — студентам и преподавателям необходимо изучать английский язык, чтобы в полной мере участвовать в таких интернациональных мероприятиях. Читать научную литературу на английском языке, общаться с ведущими профессорами на английском языке, завязывать международные отношения на английском языке — чтобы участвовать в этой деятельности, в первую очередь, необходимо владеть английским языком», — подвел итоги проректор по международной деятельности МГТУ им. Г.И. Носова Алексей Корчунов.

Семинар прошел в рамках проекта научных исследований, поддержанных грантом правительства РФ.