2019-04-01T14:33:04+03:00
Общество

Проект «Горько! с КП» стал участником самой крупной в городе свадебной выставки

Влюбленные сразу же смогли подать заявки на битву за свадьбу под ключ
Светлана УФИМЦЕВА
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В ресторане «Маркштадт» прошла ежегодная городская свадебная выставка.В ресторане «Маркштадт» прошла ежегодная городская свадебная выставка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В последнее воскресенья марта в ресторане «Маркштадт» прошла ежегодная городская свадебная выставка. Будущие молодожены смогли познакомиться с многочисленными представителями этой event-индустрии, а также подать заявку на участие в свадебном проекте «Горько! с КП».

Будущие молодожены смогли познакомиться с многочисленными представителями этой event-индустрии, а также подать заявку на участие в свадебном проекте «Горько! с КП». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Будущие молодожены смогли познакомиться с многочисленными представителями этой event-индустрии, а также подать заявку на участие в свадебном проекте «Горько! с КП».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сделать это несложно. Достаточно взять в руки смартфон, открыть в нем программу считывания QR-кода и навести на яркий баннер «Комсомолки».

Челябинские парочки решили не упускать ситуации и сразу же на мероприятии подали заявки на участие.

— Мы собираемся пожениться в конце июля, и уже с начала года готовимся к нашей свадьбе. Столько всего нужно учесть! — говорят Алена и Евгений. — Подали заявку на участие в проекте «Горько! с КП», вдруг повезет, и нам удастся сократить свадебные расходы.

— Вообще я не азартный человек, но «Горько! с КП» дает реальный шанс выиграть свадьбу под ключ, потому я не смогла пройти мимо и зарегистрировалась, — добавляет будущая невеста Анастасия. — А еще организаторы сказали, что абсолютно все пары, дошедшие до финала, получат подарки.

Челябинские парочки решили не упускать ситуации и сразу же на мероприятии подали заявки на участие. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские парочки решили не упускать ситуации и сразу же на мероприятии подали заявки на участие.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, победители проекта «Горько! с КП» получат множество товаров и услуг для проведения незабываемого торжества: обручальные кольца, платье невесты и костюм жениха, мальчишник и девичник, букет невесты и банкет в ресторане, услуги салонов красоты и медицинских центров, а также многое другое.

Финалисты свадебного проекта определятся после 21 мая, поэтому, если вы влюблены и решили пожениться в этом году, скорее подавайте заявку и выигрывайте свадьбу под ключ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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