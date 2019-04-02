Приключения итальянцев в парке «Станкомаш»

Старт новому совместному проекту в Челябинске был дан в присутствии чрезвычайного и полномочного посла Италии в России Паскуале Терраччано.

Для синьора Терраччано визит в Челябинск оказался первым: он был назначен послом Италии в Российской Федерации в 2018 году, до этого служил в такой должности в Великобритании. Однако на КОНАРе делегация итальянцев оказалась как на родине: в индустриальном парке «Станкомаш» за последние десять лет создано уже пять совместных итало-российских предприятий.

Добавим, с утра в этот день Паскуале Терраччано побывал также у врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, где и объяснил причину своего визита: Южный Урал по объему товарооборота с Италией занимает в России третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

В свою очередь руководитель региона напомнил, что активно сотрудничал с итальянским посольством на прежнем месте работы (Алексей Текслер до назначения на Южный Урал занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ — прим. редакции).

Львиная доля в сотрудничестве Челябинской области с Италией принадлежит, заметим, именно промышленной группе КОНАР: за развитие связей между государствами генеральный директор российской компании Валерий Бондаренко в 2018 году был награжден высшим орденом «За заслуги перед Итальянской республикой». Так что посол Терраччано, почетный консул Италии в Челябинской области Антонио Пикколи и руководитель Breda Energia S.p.A. Марко Пазини при общении с полным правом титуловали челябинского партнера «кавалером».

Масштабы сотрудничества между промышленными предприятиями двух стран посол, консул и сопровождающая их итальянская делегация смогли оценить во время экскурсии по индустриальному парку «Станкомаш».

Валерий Бондаренко провел гостей по цехам ООО «СПК Чимолаи» (совместное предприятие по производству сложных металлических конструкций), сталелитейного завода «БВК», механообрабатывающего и сборочного производств самой компании КОНАР, завода «Транснефть Нефтяные Насосы» и открытого минувшей осенью предприятия «Русские Электрические Двигатели».

Большей частью показанное итальянцам производство обеспечивает потребности нефте- и газодобывающей отраслей. По словам Валерия Бондаренко, соглашение, ради подписания которого прибыли гости, также направлено на сотрудничество в этих сферах. Как уточнил гендиректор Breda Еnergia S.p.A. Марко Пазини, его предприятие имеет серьезный опыт проектирования и изготовления высокотехнологичного нефтегазового оборудования. КОНАРу новые партнеры передадут новейшие технологии производства стандартной и специализированной устьевой арматуры для глубоководной добычи нефти и газа.

Визит не обошелся без символических жестов: осмотрев производство, Паскуале Терраччано, Антонио Пикколи и Марко Пазини посадили на аллее партнеров КОНАРа сибирские кедры — в знак плодотворного сотрудничества.

Иностранные гости с любопытством прошлись по аллее партнеров: оказалось, что здесь растут деревья, посаженные известными в Италии и России людьми, например, генеральныым директором компании Cimolai Луиджи Чимолаи, президентом компании Cividale Антонио Вальдугой, президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым, председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

Подписание самого соглашения много времени не заняло. Обменявшись бумагами, Марко Пазини и Валерий Бондаренко поблагодарили синьора посла за присутствие на церемонии.

— Я рад, что сегодня Breda становится членом нашей российско-итальянской семьи, да еще под особым вниманием господина Терраччано, — признался Валерий Бондаренко. — Хочу поблагодарить господина посла за участие в сегодняшнем мероприятии. Понимаю ту ответственность, которая ложится на меня: я хозяин дома, в котором вы находитесь. Не обещаю новым партнерам, что будет легко. Но точно будет весело!

«Индустриальный парк «Станкомаш» — замечательный пример сотрудничества России и Италии, — поделился впечатлениями Паскуале Терраччано. — Здесь идеально сочетаются итальянские промышленные традиции и российское производство. Особое внимание обращено на важные детали, в том числе на защиту окружающей среды».

Неизвестно, насколько посол Италии в России осведомлен об экологических проблемах Челябинска, но с замечанием о защите окружающей среды он попал, конечно, в точку. А принимающая сторона не преминула устроить для посла и его свиты еще один знаковый и приятный момент: после церемонии подписания соглашения Валерий Бондаренко пригласил итальянцев подкрепиться домашним борщом и чак-чаком, приготовленными его мамой.

Справка

На территории Индустриального парка «Станкомаш» в г. Челябинске работают совместные предприятия с Cividale S.p.A., Cimolai S.p.A., Termomeccanica Pompe S.p.A., Orion S.p.A. В этих проектах применяется оборудование итальянских производителей Pama, Trevisan, Danieli, Tacchi, Scorta и многих других.

Цитата

— Италия давно живет в моем сердце. С итальянскими партнерами меня связывает не только совместный бизнес, но и многолетние дружеские отношения. Контакты промышленной группы КОНАР с Италией начались более 16 лет назад. За эти годы нами было заключено свыше 200 контрактов, более 50 компаний работает с нами на постоянной основе. Неважно где мы родились — на Южном Урале или в Северной Италии, в Москве или Риме — всех нас объединяет особое отношение к делу: постоянная ответственность перед партнерами, семьей, самим собой, и, конечно, перед своей Родиной. Сегодня, глядя на карту мира, я понимаю, что расстояние — это лишь условность, а близость по духу с людьми разных континентов делает домом весь мир.

Валерий Бондаренко, генеральный директор АО «КОНАР»

Новости компаний.