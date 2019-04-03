Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся во всех дворах Челябинска в 2019 году

Поездку на предприятие «Втор-Ком» глава региона назвал логичным продолжением его изучения проблемы утилизации коммунальных отходов в Челябинской области. Компания перерабатывает пластик, текстиль, картон.

— Я был на полигонах, на свалках. Я говорил о минимизации захоронения отходов. Нужна сортировка и переработка. Это крайне важно, потому что ради этого и задумана вся реформа с отходами. Будем развивать эти практики. К примеру, по бутылкам объем переработки только с территории Челябинска можно увеличить в пять раз, — сказал Алексей Текслер.

Из переработанных бутылок делают волокно для мебельной промышленности и строительства дорог.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

БЕЗ ПОКАЗУХИ

Для полной и грамотной переработки нужна сортировка — от двора и до полигона. Только тогда можно увидеть реальное улучшение ситуации. Это — перспективный бизнес, ведь переработанный материал используется в разных сферах народного хозяйства — в строительной отрасли, при прокладке дорог и пр.

Почти в каждом дворе Копейска установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Появится ли эта система в Челябинске?

На челябинском предприятии перерабатывают ПЭТ-тару и тряпье.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Важно, чтобы все, что раздельно собирается во дворах, доходило до переработки. Чтобы дальше нигде рассортированные отходы не смешивались. Во многих регионах я видел ситуацию, когда без неорганизованной системы переработки раздельный сбор отходов становится неэффективным и превращается в показуху. Поручения я уже дал. Будем работать. Нужна переработка, а не смешивание на полигонах. Я категорически против таких подходов.

Текслер заявил, что сортировка мусора может обернуться показухой при неправильном подходе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ОТДЕЛЯЙТЕ СУХОЕ ОТ МОКРОГО

И.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев сообщил, что во всех дворах Челябинска в этом году появятся контейнеры для раздельного сбора мусора.

Переработку мусора можно превратить в процветающий бизнес.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Мы приветствуем хорошее начинание и считаем, что сортировку отходов жителям нужно начинать с отделения влажной фракции от сухой. То есть, пищевые отходы в один контейнер, все прочее — в другой. Кстати, инвестиции в контейнеры из тарифа для сбора и утилизации ТКО нам вычеркнули. Значит, устанавливать емкости для раздельного сбора мусора должен муниципалитет, — объяснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе Регионального оператора «Центр коммунального сервиса».

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