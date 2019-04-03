Алексей Текслер объезжает Челябинск: маршрут врио губернатора держат в секрете от чиновников

3 марта, 8.00. Врио губернатора Алексей Текслер выехал на очередной объезд Челябинска. Маршрут неизвестен, и тем лучше для журналистов. Экспромт всегда интереснее «прилизанного» утвержденного маршрута. Более того, и в мэрии Челябинска об объезде узнали меньше, чем за сутки. А о направлениях чиновники могут только догадываться.

Напомним, по итогам первой инспекторской поездки исполняющий обязанности губернатора поставил состоянию Челябинска двойку.

Тогда же Алексей Текслер внезапно решил осмотреть подземный переход на площади Революции: очень уж много жалоб по состоянию подземки поступило на его страницу в Инстаграм. Капающая с потолка вода, киоски с цветами, батарейками, мобильниками и шаурмой Текслеру не понравились.

А у ларька с беляшами и шаурмой глава региона притормозил:

— Это может быть небезопасно для здоровья, — заявил он, рассматривая полки со снедью.

И добавил, что попросит специалистов Роспотребнадзора проверить точку в подземке. Через несколько дней шаурмячную закрыли. Пока — только одну.