2019-04-04T13:02:23+03:00
Общество

Магнитогорские путешественники досрочно завершили экспедицию

Что произошло - об этом в нашем материале
Ульяна УШАКОВА
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С возвращением!С возвращением!
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Трое смельчаков из Магнитогорска, решивших покорить на снегоходах арктическое побережье Росси, покидают Чукотку и возвращаются домой. Экспедиция должна была завершиться в столице Камчатского края — в Петропавловске-Камчатском. Но путешественники не успели закончить маршрут. В планы вмешалась погода. На днях группа с большим трудом добралась до Анадыря. Дальше на снегоходах двигаться невозможно.

— Активная весна, нежданно пришедшая на Чукотку, удивила всех: таких чудес до конца мая здесь не ждали. Реки вскрылись, ручьи зажурчали, снег растаял почти от слова «совсем». На лед не встать — он стал капризен и хрупок, как юная барышня. Почва оголила камни. Поэтому «движение» зачастую выглядит так: разгоняются на снегоходах и по воде перескакивают, но неизвестно, как тебя встретит берег. А поедешь медленно — утонешь, — рассказывает координатор проекта «Северная тропа-2019» Игорь Смолин.

Вчера, 3 апреля, путешественники объявили о досрочном завершении экспедиции. Позади осталось 7 российских регионов и 13 тысяч км по арктическому бездорожью. Этот путь экстремалы преодолели за два с половиной месяца.

В поселке Уэлен — самом восточном населенном пункте России, экспедиция «Северная тропа — 2019» установила мировой рекорд. Участники прошли самый протяженный маршрут на снегоходах за один сезон — 12 тысяч км. Такое расстояние за всю историю освоения Арктики не преодолевал никто ни на каком виде транспорта.

Если бы весна позволила магнитогорцам добраться до конечного пункта маршрута, они бы установили еще один арктический рекорд - на 17 тысяч км.

Напомним, уникальный пробег на снегоходах «Северная тропа-2019» стартовал из Мурманской области 11 января. За три месяца путешественники планировали пройти через всю российскую Арктику от Мурманска до Петропавловска-Камчатского.В составе команды три магнитогорца: Александр Табаков, Геннадий Чернуха и Евгений Бердников. На счету путешественников уже пять экспедиций за полярный круг. Но такой длительный переход они совершают впервые.

В этом году наших земляков поддерживает Русское географическое общество и Московский государственный университет. В крупных городах команду южноуральцеввстречали с хлебом и солью, как знаменитого путешественника Федора Конюхова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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