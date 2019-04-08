2019-04-07T20:06:45+03:00
Общество

Еще один потребкооператив из Челябинска не может вернуть деньги вкладчиков

Проблемы с выплатами возникли у КПК «Домашний»
Ирина ГОЛЛАЙ
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Среди пострадавших опять старики.Среди пострадавших опять старики.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В начале этого года в Челябинске и Копейске с позором закрылись офисы КПК «Золотой фонд». Его вкладчики рассказали, что их угрозами заставляют открывать новые вклады, а старые не возвращают. Наконец, фонд признали финансовой пирамидой. На руководителей завели уголовное дело, а директора фонда отправили под домашний арест.

И вот ситуация повторяется?

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА

Пенсионерка из Челябинска Александра Петрова (имя изменено — ред.) уже несколько месяцев просит КПК «Домашний» вернуть ей деньги. Зимой 2018 года женщина отнесла сюда «гробовые» — более 200 тысяч рублей. Положила их под высокий процент. А когда срок договора истек, деньги ей не вернули.

— Проценты выплачивали исправно. А теперь, говорят: возникли трудности. Перечислили мне на карту небольшую сумму, а остальное — потом, потом... Назвать точные сроки не могут, — тревожится пенсионерка.

За помощью и советом она пришла в редакцию «Комсомолки».

НЕ ПИРАМИДА?

У «Домашнего», на самом деле, дела идут не очень гладко. Но работает КПК вполне законно.

— Кредитно-потребительский кооператив включен в государственный реестр Банка России. Правда, с 8 мая 2018 года КПК «Домашний» запрещено привлекать деньги, принимать новых членов и выдавать займы. Однако этот запрет не препятствует выплате денежных средств пайщикам по заключенным договорам, — рассказали в пресс-службе Челябинского отделения Центробанка.

Новых вкладчиков КПК уже, и правда, не зазывает. «Домашний» даже закрыл свои офисы в Копейске, в Миассе. Челябинский офис переместился в скромное помещение в центре города. А все сотрудники сосредоточены на выбивании денег с должников кооператива — их много. На конец марта заемщики и члены кооператива задолжали «Домашнему» около 12 млн рублей.

— Если мы будем собирать новые вклады и раздавать эти деньги вкладчикам прошлых лет, нас обвинят в создании финансовой пирамиды. Мы стараемся решить проблему законным путем: собираем деньги у тех, кто нам должен, и помаленьку отдаем тем, кому должны мы. Начисление процентов приостановлено, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск» в челябинском офисе КПК «Домашний».

По словам сотрудников кооператива, у них прошел независимый аудит. Признаков банкротства эксперты не выявили. Пайщиков просят не паниковать и терпеливо ждать выплаты денег.

По словам сотрудницы КПК, сегодня деньги выдают только тем, кто написал письменную претензию о возврате. Претензию можно отправить по адресу: Челябинск, Свердловский проспект, 2, офис 210 (тел. 220-20-38). Лично в офис просят не приходить. В ответ вам пришлют письмо с суммой долга.

НЕ ДОВЕРЯЕТЕ — ИДИТЕ В СУД И В ПОЛИЦИЮ

— В отличие от банковских вкладов, которые застрахованы государством, деньги, переданные потребительским кооперативам, не подлежат государственному страхованию. Часто граждане недооценивают этот риск, — говорят аналитики.

Если вам кажется, что КПК поступает нечестно, что вас водят за нос, пишите заявление в полицию и подавайте в суд гражданский иск «О взыскании вложенных денежных средств, неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсации морального вреда». Так ваш шансы получить деньги обратно повысятся.

СПРАВКА «КП»

Кредитный потребительский кооператив — это некоммерческая организация, которая объединяет группу единомышленников и организует финансовую взаимопомощь между ними — принимает сбережения от пайщиков и выдает им займы.

КПК работает следующим образом: сначала формирует паевой фонд и привлекает под проценты сбережения пайщиков и займы от юридических лиц. Затем из этих средств создается фонд финансовой взаимопомощи. Соответственно, из этого фонда пайщики могут брать займы.

Собираясь передать деньги КПК, человек должен адекватно оценить риски:

— заглянуть в устав организации;

— ознакомиться с положением о членстве в кооперативе, где указываются размеры взносов;

— посмотреть свидетельство о членстве КПК в саморегулируемой организации;

— посмотреть на сайте Банка России , входит ли кооператив в государственный реестр кредитных потребительских кооперативов, который ведет Банк России.

Перед тем, как подписать договор, возьмите его домой, внимательно прочитайте, запишите на отдельный листок вопросы и задайте их грамотным родственникам, юристам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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