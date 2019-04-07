«Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов хочет превратиться в американца»

Американский журналист прилетел в Челябинск из Лондона. Там Зак работает редактором филиала крупной американской сети спортивного теле- и радиовещания. И сотрудничает со спортивным отделом издания «Washington Times».

Работая в США Бойер подружился с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», где играет бывший форвард «Трактора» Евгений Кузнецов.

Кстати, Зак первый раз в России. И сразу выбрал Челябинск — родину Кузнецова. Посмотрит, поговорит, поснимает, наполнится атмосферой и сделает материал для американских изданий. Правда, не раскрывает, о чем будет сюжет. И даже в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» попросил его об этом не спрашивать.

Зак Бойер в студии Радио «Комсомольская правда» - Челябинск».

НХЛ КРУЧЕ

— Зак, ну, как тебе Челябинск?

— Гулять по Челябинску мне особо некогда. Мы приземлились в Екатеринбурге. По дороге к вам мне рассказывали про прекрасную уральскую природу, про ваши озера…

— А в Америке следят за российскими клубами?

— Американцев. интересует только свой чемпионат. Но люди все равно смотрят, откуда человек пришел в команду. Если из КХЛ, то читают про команду. Я вот знаю, что «Трактор» в первом раунде плей-офф во всех четырех матчах проиграл «Автомобилисту».

— В США хоккей, на каком месте по популярности?

— На четвертом месте. Впереди американский футбол, баскетбол, бейсбол. Сейчас в фаворе еще и европейский футбол.

— Что круче НХЛ или КХЛ?

— Вашей лиге всего десять лет. НХЛ — больше сотни. Может, поэтому высококлассные игроки рвутся за океан. Конечно, от этого страдает российский чемпионат.

Евгений Кузнецов каждое лето приезжает в родной Челябинск.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КУЗЯ ЛЮБИТ ПОШУТИТЬ

— В Вашингтоне вы общались с бывшим форвардом «Трактора» Евгением Кузнецовым. Как его английский?

— Первое время с ним всегда был рядом переводчик. Уже через год Евгений бегло заговорил на английском. Сразу было видно, что Кузнецов стремится превратиться в американца. И у него это получается.

— Как вы относитесь к его юмору?

— О, да! Кузнецов любит повеселиться. Многие русские используют крепкие словечки. Думаю, таким образом русские в НХЛ хотят показать свою раскрепощенность. Так разговаривают с добрыми приятелями. Многих журналистов это подкупает.

— Российские игроки держатся обособленно?

— Не замечал. В «Вашингтоне» много русских играло, к ним уже все привыкли. Тот же Сергей Федоров, Александр Овечкин. Они все легко вливаются в коллектив. Если идут, к примеру, в ресторан, то всей командой.

В кубок влезает 5 кг черной икры, которая сейчас стоит по 50 - 60 тысяч рублей за килограмм. Александр Овечкин (в центре) из «Вашингтона», зарабатывающий порядка 10 млн. долларов в год, может на эти деньги купить 10 тыс кг этого продукта. Фото: twitter.co

НАБРАСЫВАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА РУССКИХ

— Канадский журналист Дон Черри назвал Евгения Кузнецова придурком за его жесты после забитой шайбы: Кузя размахивает руками, имитируя птицу…

— Черри не совсем нормальный. Чересчур эксцентричный. Даже одевается странно. У него такая роль. Дон на стороне старой хоккейной школы, которая не допускала таких вольностей. Для него спорт — это работа, а не шоу. Он набрасывается на всех игроков.

— Нынешние санкции как-то сказываются на общении игроков?

— Игроки в основном не говорят о политике. Может где-то между собой, но на публику это не выносят.

ТРАМП ЖМЕТ ЖЕСТКО

— Команда «Вашингтон Кэпиталс» встречались с президентом США Трампом…

— Я дважды был на таких президентских встречах, где чествовали победителей Кубка Стэнли. Общение длится минут пять в прямом эфире. А так в Белый дом может попасть любой желающий. Нужно просто купить билет и пойти на экскурсию.

— Кузнецов говорил, что у Трампа очень жесткое рукопожатие…

— Не пробовал (смеется). Но говорят, что жмет руку так, что кости хрустят.

СПРАШИВАЙ, ЧТО ХОЧЕШЬ

— Назовите самых ярких российских игроков в истории НХЛ?

— Кузнецов точно входит в это число. Еще я бы назвал Павла Буре, Сергея Федорова, Александра Овечкина, Павла Дацюка, голкипера Сергея Бобровского и Евгения Малкина.

— В НХЛ есть такие вопросы, которые нельзя задавать журналистам?

— Никакой цензуры. Спрашивай, что хочешь. Это уже дело игрока отвечать или нет.

— В России часто журналистов не пускают в раздевалку после домашнего поражения команды…

— В НХЛ такого нет. Заходим в раздевалку. Игроки рассказывают, какие ошибки они допустили. Объясняют почему. И… обещают исправиться (улыбается).

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