2019-04-09T13:11:27+03:00
Клиника года

Медицинский центр «Наркомед»: избавление от зависимостей и восстановление здоровья вне стен больницы

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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В текущем году медицинский центр «Наркомед» отмечает 20-ти летний юбилей — прекрасный повод подытожить результаты длительной и очень непростой работы. Действительно, категория пациентов, страдающих различными видами зависимостей, считается одной из самых сложных в лечебном деле.

С начала работы медицинского центра выявилась слабая эффективность разовых методик запрета (так называемого «противоалкогольного кодирования») и взят курс на комплексное лечение с применением передовых методик психотерапевтического и медикаментозного воздействия. Долгие годы лечебной практики позволили главному врачу МЦ «Наркомед» Дмитрию Алексеевичу Волченко получить Сертификат члена Европейской Ассоциации Психотерапии и патент по новому способу лечения алкогольной зависимости.

На сегодня разработаны и запатентованы уникальные лечебно-реабилитационные программы, одно из преимуществ которых заключается в том, что необходимость посещения клиники составляет всего от одного дня в месяц. Дальнейшее лечение пациент получает дома, используя индивидуальные психотерапевтические программы.Таким образом пациент выздоравливает в естественных для себя условиях, без отрыва от семьи, работы и повседневной деятельности.

Немаловажно и то, что в медицинском центре «Наркомед» сумели добиться финансовой доступности данного метода для большинства пациентов, не в ущерб качеству оказываемой помощи, при сохранении полной конфиденциальности.

Комплексный подход с применением психотерапии имедикаметозноголечения позволяет, помимо избавления от самой зависимости, восстановить утраченное здоровье и укрепить пошатнувшуюся психику.

Более подробно о лечении алкоголизма расскажут квалифицированные врачи-наркологи медцентра «Наркомед» на бесплатных консультациях для пациентов и их родственников.

Чтобы отдать свой голос за медицинский центр «Наркомед», выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.

г. Челябинск, ул. Горького, 34 (вход с торца, цокольный этаж);

Тел.: (351) 771-44-99, 772-16-86, 200-33-77 (телефоны работают круглосуточно);

narkomed174.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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