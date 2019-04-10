В Челябинской области учитель сдал ЕГЭ вместе с учениками и набрал 100 баллов

Александру Задорину 28 лет, он из Озерска. Преподает химию и математику в местном лицее. Окончил МГУ, но работе в столице предпочел работу в своем родном городе. Здесь воздух чище, да и нет бесконечной суеты.

Александр нескучный преподаватель. Рассказывает о сложном простым языком, дает ученикам больше, чем написано в учебнике, а еще ведет блог. В нем пишет интересные заметки о своей работе и рассуждает о жизни. А недавно пошел на «научный эксперимент» — решил сдать ЕГЭ вместе с учениками. Чтобы освежить организационные моменты, повысить авторитет у учеников и мотивировать их.

— Чтобы иметь моральное право требовать со своих учеников досконального знания всех тем, нужно самому подать пример, сдав по-честному настоящий экзамен. Надеюсь, что теперь у моих учеников будет еще больше доверия моим словам, — считает преподаватель. — Да и просто хотел показать, что я вместе с ними и искренне их поддерживаю.

Учитель старается вести уроки нескучно. Фото героя публикации.

ЭКЗАМЕН В ДРУГОМ ГОРОДЕ

На самом деле сдать ЕГЭ может любой желающий. Для этого нужно прийти с аттестатом в управление образование своего города и написать заявление. Так и сделал молодой педагог.

Коллеги удивились, когда Александр объявил о своем решении экзаменоваться. Не каждый педагог на это решится, да и не каждый считает нужным. Дети поддержали преподавателя. Они верили в него, и в высоком результате даже не сомневались.

На экзамен Александру пришлось отправиться в Челябинск. Потому что в Озерске не набралась группа — должно быть минимум 15 человек. Учитель добирался до областного центра два часа на автобусе. Пока ехал, немного порешал сложные задачи. А вообще целенаправленной подготовки у него не было.

— Я давно профессионально готовлю ребят к ЕГЭ: это и репетиторство, и работа в школе. По сути, «готовлюсь» к экзамену дней по 200 в год.

«КАЧАТЬ» И МОЗГ, И МЫШЦЫ

Александр считает, подготовка должна быть не только интеллектуальная, но и физическая. То есть нужно «качать» и мозг, и мышцы. Будешь здоровым, бодрым — сможешь щелкать задачи как орехи. А если сидеть сутками за тестами, не видя свежего воздуха и почти не двигаясь, выйдешь на экзамен вялым и очень уставшим. Так он учит своих учеников и сам занимается спортом: плавает, бегает, катается на лыжах.

Преподаватель сдавал экзамен досрочно. Чтобы эффект «успел подействовать» на ребят — смогли подтянуть знания до лета. На входе его, как и всех, проверяли металлоискателем, чтобы не пронес телефон.

— На самом деле вся эта проверка была немного липой. Сожалею, что не написал апелляцию, просто уже опаздывал на автобус. В туалете видел, как ученики стояли с телефонами. Но их же проверяли! Это некрасиво по отношению к тем, кто честно сдает. Мне обидно за тех ребят, кто хорошо готовится и решает тест своим умом. Зачем тогда вся эта проверка, если она не работает?

Александр решал тест 1 час 20 минут, хотя на экзамен отведено 3 часа 30 минут. На днях стали известны результаты — набрал 100 баллов! В 2007 году, сам, будучи выпускником, педагог сдал химию на 86 баллов. Высокий результат, но, по мнению Александра, недостаточный для преподавателя.

Еще молодой учитель сдал досрочный ЕГЭ по математике. До максимума немного не хватило — набрал 98 баллов. В следующем году планирует пересдать. Но химию тоже будет писать — говорит, это хороший и рабочий метод. Призывает и других преподавателей тоже сдать ЕГЭ вместе с учениками.

Молодой педагог работает в школе с 2015 года. Фото героя публикации.

«УЧИТЕЛЬ — ВЫГОДНАЯ ПРОФЕССИЯ»

Александр вырос в семье учителей. Мама — преподаватель по классу гитары в музыкальной школе, а папа — учитель физкультуры.

— Учитель — отличная профессия, в ней много плюсов. Она не является недооцененной. Вполне нормальные зарплаты, если сравнивать с другими специальностями. Люди других профессий упахиваются не меньше учителей. Если учитель профессионал, если его ученики показывают высокие результаты, это будет материально поощряться. Кто как работает, тот так и получает. А какой офигенный отпуск у учителей? Два месяца летом! А если ты работаешь в какой-то частной конторе, тебе дают месяц и часто еще дробят — два раза по две недели. Плюс в школе есть каникулы и карантины, — говорит молодой преподаватель.

Александр вырос в семье учителей. Фото героя публикации.

Свое дело он очень любит и большую часть дня проводит в лицее. Сначала уроки, а потом — факультативы по подготовке детей к олимпиадам. Его ученики показывают высокие результаты на всероссийском уровне, становятся победителями вузовских олимпиад. Это дает им возможность поступить без вступительных экзаменов в лучшие учебные заведения страны.

Александр ведет блог, который называется #OhZadorin. А на странице во «ВКонтакте» иногда рассказывает забавные истории с уроков. Например, вот.

Ученик решает задачку про воздухоплавание.

— Как сила называется, которая тянет вверх шар? Как мужика этого звали?

— Ньютон?

— Почти, только он 2300 лет тому назад жил. А Ньютон — 300 лет.

— Лоренц?

— Архимед!

— Ааа, точняк! Архимедовы углы во все стороны равны! [Правильно: Пифагоровы штаны во все стороны равны — прим. авт.]

— Ааа, за что?!

В свободное от работы время Александр путешествует. Фото героя публикации.

Александр считает, что работа учителя — творческая. Уроки можно проводить интересно. Сейчас даже не нужно ничего выдумывать, очень много идей в интернете.

— Я стараюсь делать акценты в цвете, чтобы была не просто белая доска: рисунки, цветовые схемы. Так материал легче усваивается. Еще иногда делюсь с ребятами научными мемчиками. Какой-то смешок по теме — это и разрядка, и так лучше запоминается информация.

В свободное время учитель путешествует по стране на своем авто, ходит в походы. А еще болеет за хоккеиста Александра Овечкина.

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