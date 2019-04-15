Учебный центр «Стандарт»: профессиональная переподготовка — твой шаг в будущее
Возможность получить новую квалификацию и стать более востребованным на рынке труда без отрыва от основной работы — вот основная тенденция рынка труда в современных экономических условиях.
АНО ДПО Учебный центр «Стандарт» основан в 2014 году с целью предоставления образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) и профессиональному обучению (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации).
Ваш результат — получение качественного и действительно полезного образования в современных реалиях.
Направления обучения:
— безопасное строительство;
— охрана труда;
— бухгалтерский учет;
— изучение 1С;
— кадровый учет;
— делопроизводство;
— компьютерная грамотность;
— государственные и муниципальные закупки;
— дошкольное образование;
— управление персоналом;
— техносферная безопасность;
— товароведение и другие.
Учебный центр «Стандарт» — это:
— доступные цены на обучение с возможностью рассрочки;
— получение документа об образовании установленного образца;
— удобный индивидуальный график обучения без отрыва от работы;
— обратная связь с высококвалифицированными педагогами;
— обучение более 300 специалистов ежемесячно;
— большой выбор программ, которые соответствую профстандартам.
— удаленное обучение с помощью мобильных устройств.
Право на осуществление образовательной деятельности подтверждено лицензией серии 74Л02 № 0003221, выданной Министерством образования и науки Челябинской области.
Чтобы отдать свой голос за АНО ДПО Учебный центр «Стандарт», выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.
Тел.: (351) 200-46-40, +7-951-460-05-08, +7-904-306-38-32, +7-908-040-85-85.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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