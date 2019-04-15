Учебный центр «Стандарт»: профессиональная переподготовка — твой шаг в будущее

Возможность получить новую квалификацию и стать более востребованным на рынке труда без отрыва от основной работы — вот основная тенденция рынка труда в современных экономических условиях.

АНО ДПО Учебный центр «Стандарт» основан в 2014 году с целью предоставления образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) и профессиональному обучению (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации).

Ваш результат — получение качественного и действительно полезного образования в современных реалиях.

Направления обучения:

— безопасное строительство;

— охрана труда;

— бухгалтерский учет;

— изучение 1С;

— кадровый учет;

— делопроизводство;

— компьютерная грамотность;

— государственные и муниципальные закупки;

— дошкольное образование;

— управление персоналом;

— техносферная безопасность;

— товароведение и другие.

Учебный центр «Стандарт» — это:

— доступные цены на обучение с возможностью рассрочки;

— получение документа об образовании установленного образца;

— удобный индивидуальный график обучения без отрыва от работы;

— обратная связь с высококвалифицированными педагогами;

— обучение более 300 специалистов ежемесячно;

— большой выбор программ, которые соответствую профстандартам.

— удаленное обучение с помощью мобильных устройств.

Право на осуществление образовательной деятельности подтверждено лицензией серии 74Л02 № 0003221, выданной Министерством образования и науки Челябинской области.

Чтобы отдать свой голос за АНО ДПО Учебный центр «Стандарт», выберите соответствующую номинацию в разделе голосования.

Тел.: (351) 200-46-40, +7-951-460-05-08, +7-904-306-38-32, +7-908-040-85-85.

www.standart-do.ru

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