Депутат из Челябинской области попал под суд, назвав избирательницу «тупорылочкой»

Скандал начался в группе в соцсетях, где общаются жители Миасса. В паблике «ВКонтакте» опубликовали пост про бывшего мэра Владимира Григориади, который запомнился громким уголовным делом о коррупции. В комментариях, как это бывает в соцсетях, затеяли пересуды.

Кто-то нелестно отозвался о бывшем чиновнике. И тут в обсуждение вмешался местный депутат Вячеслав Откин. Человеку, оскорбившему бывшего мэра-взяточника, он написал:

— Ублюдок!

— Я хотя бы не ублюдок депутатский, — отвечают ему.

— Ублюдок, — непреклонно парирует Откин.

— Надо жаловаться на него в нашу думу, — на хамство депутата написала Татьяна Булатова.

— Вот тебя кто же лишил ума, тупорылочка, — ответил Вячеслав.

В версию депутата о том, что писали за него, можно поверить. Оскорбления больше напоминают детские обзывания.

ОСКОРБЛЕННАЯ ГОРОЖАНКА ПОДАЛА В СУД

Татьяна тут же открыла сайт прокуратуры и отправила жалобу. Прокуроры помогли составить иск.

— Городок маленький, все друг друга знают. Высказывания такие со страницы Откина бывают часто. Не я одна получила подобные характеристики. Многие жители округа недовольны этим депутатом. Все были в шоке после выборов, никто не ожидал его победы. Знаю, что кто бы к нему не обращался за помощью, Откин старался всех отправить самостоятельно решать проблемы, — рассказала «КП — Челябинск» Татьяна Булатова.

Очно депутат и избирательница встретились 10 апреля в мировом суде. Вроде бы плевое административное дело об оскорблении, но разобрать его быстро судья не смог. Депутат всех огорошил:

— Я не умею печатать на компьютере и телефоне. Страничка в соцсетях действительно моя. Фото туда я выкладывал. Но печатать не умею! И уж тем более в пабликах не переписываюсь.

Суд взял перерыв. Прокуратура пообещала запросить в соцсети сведения, с какого ip-адреса писались оскорбления.

ДЕПУТАТ: ЭТО ЗАКАЗ, МЕНЯ ВЗЛОМАЛИ

В разговоре с корреспондентом газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Вячеслав Откин заявил, что его страницу взломали.

— Это политический заказ. Наняты специальные тролли, через которых меня пытаются лишить мандата. Писали комментарии провоцирующие, на них отвечали от моего имени. Но я готов готов извиниться за того человека, кто это писал. Ничего оскорбительного же здесь нет: не «тупорылая», а «тупорылочка» — наивно так… — объясняет Вячеслав Откин.

В беседе 58-летний замдиректора троллейбусного депо — основная работа депутата — еще раз повторил, что не умеет печатать.

— Да я вообще не дружу с компьютерами. Вот сейчас у меня новый телефон. Я по нему только что разговаривал, и как раз вы мне позвонили. Телефон взял и на вас переключился — я даже не знаю, как так вышло. Особо и не увлекаюсь этим (гаджетами — прим.ред.). С компьютера на телефон не могу ничего скопировать, — утверждает Откин.

После этой истории жители Миасса вообще усомнились в адекватной работе депутата.

«Что же это за хозяйственник, который не идет в ногу со временем? Как вообще депутаты пытаются сделать наш город современным мегаполисом, если они сами такие не современные?» рассуждает народ в соцсетях.

КСТАТИ

Штраф за публичное оскорбление — до 5 000 рублей. Отдельно у Татьяны в планах потребовать с депутата моральную компенсацию. С суммой она не определилась:

— Все, что мне присудят — отдам на благоустройство своего двора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.